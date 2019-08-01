Polıtıco Dergisine Göre Güney Kıbrıs, Rus Mafyasına Destek Veriyor

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): İş insanı Bill Browder’in, Güney Kıbrıs’ın Rus mafyasına destek verdiğine dair Politico dergisine yaptığı açıklamalar, bugünkü Politis gazetesine de yansıdı.

Gazeteye göre Browder’in Politico dergisinde yer alan açıklamalarında, Rusya’nın yer altı örgütü mensubu olduğu belirtilen Dmitry Klyuev’in Güney Kıbrıs’taki yerel taşınmaz piyasası aracılığıyla kara para akladığı ve Rum yetkili makamların buna göz yumduğu kaydedildi.

Gazete, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile uzun zamandır arasının açık olduğunu belirttiği Browder’in, Güney Kıbrıs’ta kara para aklamanın büyük bir sorun ve Güney Kıbrıs’ın, yasadışı Rus sermayesinin ana merkezi olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Browder, Rum yetkili makamların bu durumla mücadele etmek için yeterli tedbir almadığını da belirtirken, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan bir personelin de Klyuev’e yardımcı olduğunu söyledi.

Gazete, Rusya’nın yasa dışı sermayesinin Güney Kıbrıs’ta bulunduğuna dair haberlerin daha önce de “EuObserver” dergisinde çıktığını ve Rum yetkili makamlarının bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını yazdı.

(GE/GÜL)