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Polisler Kara Geçiş Kapılarında Rumlara Kötü Davranıyor

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarında görevli Rum polislerin, geçiş yapan Rumlara kötü muamele ve zorbalık yaptığı, şikayetlere rağmen bu tavırlarını sürdürdükleri belirtildi.

Polisler Kara Geçiş Kapılarında Rumlara Kötü Davranıyor

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarında görevli Rum polislerin, geçiş yapan Rumlara kötü muamele ve zorbalık yaptığı, şikayetlere rağmen bu tavırlarını sürdürdükleri belirtildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:10
Polisler Kara Geçiş Kapılarında Rumlara Kötü Davranıyor

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarında görevli Rum polislerin, geçiş yapan Rumlara kötü muamele ve zorbalık yaptığı, şikayetlere rağmen bu tavırlarını sürdürdükleri belirtildi.

Alithia “Zorba Polisler Vatandaşları Korkutuyor… Vatandaşın Gazetemize Yaptığı Yeni Şikayet Ledra Palace’taki Polis Kontrol Noktasındaki Polisle İlgili” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde geçiş noktalarındaki polislerin, defalarca şikayet gelmesine rağmen Rumların KKTC’ye geçiş yapmasını engellemek için tavırlarıyla Rumları korkutmaya devam ettiğini yazdı.

SİYASİ-İDEOLOJİK DURUŞLARI GEREĞİ…

Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün, “polislerin istedikleri gibi davranmasını ve hassas bir noktada kendi ideolojik politikalarını agresif şekilde uygulamasını” önleyecek bir yöntem bulmamış olmasına dikkat çekilen haberde, “Bunlar, siyasi-ideolojik duruşları gereği barikatların işlemesini ve buralardan serbest ve kesintisiz geçiş yapılmasına karşı olan, oradaki varlıklarından istifade ederek oradan geçen vatandaşları korkutan kişilerdir” ifadelerine yer verdi.

Son vukuatın 30 Mayıs gecesi saat 23.30 sularında Ledra Palace kara kapısı karşısındaki Rum polis kontrol noktasında cereyan ettiğine dikkat çeken gazete, özel bir mimarlık ofisi sahibi ve bir meslektaşının yaşadığı olayın, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde düzenlenen müzik dinletisi etkinliği sonrasında evlerine dönmek üzere Rum polis kontrol noktasından geçişleri sırasında gerçekleştiğini yazdı.

ÖNCE SİVİL, ARDINDAN ÜNİFORMALI POLİS…

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Habere göre üzerinde resmî üniforma yerine sivil kıyafet bulunan bir kadın, mimarlara yüksek sesle hitap ederek genç olanından, adını söylemesini ve kimliğini göstermesini istedi. Genç mimar, sivil giyimli olduğu için tereddüt etmesine rağmen ismini kadına söyledi, mimarlar yürümeye devam etti.

Ancak aniden polis kontrol noktasından yükselen bir ses, sivil kadına, genç mimarın kimliğini neden istemediğini sordu. Sesin sahibi olan üniformalı polis dışarı çıkıp sinirli bir şekilde mimarlardan geri dönerek kimlik göstermelerini istedi.

ELLERİNİ KELEPÇELEDİLER, CÜZDANINI ZORLA ALIP KARIŞTIRDILAR

Genç mimar, buna neden mecbur olduğunu sorunca da “Çünkü öyle istiyorum. Ben polisim ve kimliğini görmek istiyorum” cevabını aldı. Genç mimar, Kıbrıslı Rum olduğunu öğrendiklerine göre evine gitmesine izin vermeleri gerektiğini söyleyince ise üniformalı polis tarafından kaba ve şiddet içeren bir şekilde yakalanarak polis binasına sokuldu ve oradaki başka bir polis tarafından ellerine kelepçe vuruldu.

“ORAYA GİDİYOR VE KİMLİKLERİNİZİ TÜRKLERE GÖSTERİYORSUNUZ, BİZE GELİNCE MAGANDALIK YAPIYORSUNUZ”

Agresif polis genç mimarın kelepçelenmiş ellerinde tuttuğu cüzdanını da agresif şekilde alıp, müsaade istemeden karıştırdı ve kimliğini buldu ve  “Oraya gidiyor ve kimliklerinizi Türklere gösteriyorsunuz, bize gelince de magandalık yapıyorsunuz” diye bağırdı.

Genç mimar daha sonra devriye polisler eşliğinde Likavitu karakoluna götürüldü. Karakol görevlisi gencin kelepçelenip karakola götürülmesine bir anlam veremedi ancak prosedürler için genci birkaç saat kadar karakolda tuttu. Daha sonra serbest bırakıldı ve kendisine, dosyasının Başsavcılığa gönderileceği ve hakkında kovuşturma yapılıp yapılmayacağına dair Başsavcılık emri isteneceği bildirildi.

(ŞA/GÜL)

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