Polis, Tehditle Borç Ödettirmeye Çalıştığı Gerekçesiyle Tutuklandı

Lefkoşa, 9 Şubat 19 : Özel Muhafız Birliği’nde görevli bir Rum polisinin, yetkisini kötüye kullanarak, tehditle borç ödettirmeye çalıştığı gerekçesiyle açığa alındığı bildirildi.

Politis gazetesi, söz konusu polisin, 52 ve 30 yaşındaki iki kişiyle birlikte, 52 yaşındaki kişiye borcu olan şahsın dükkanına giderek, tehditle bu borcu ödettirmeye çalıştığını yazdı.

Haberde, olayın Lefkoşa polisi adli şubenin bilgisine gelmesi üzerine, söz konusu polis ile beraberindeki iki kişinin tutuklandığı ve polisin açığa alındığı belirtildi.

(GE/FEZ)

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