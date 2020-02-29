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Polis Haberleri

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Güney Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta “Riganis” sokakta gerçekleştirilen ve  24 yaşındaki Pakistan uyruklu bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetten sonra, bir Nijeryalının, yerde yatan Pakistan uyruklunun parasını çaldığı belirtildi.

Polis Haberleri

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Güney Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta “Riganis” sokakta gerçekleştirilen ve  24 yaşındaki Pakistan uyruklu bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetten sonra, bir Nijeryalının, yerde yatan Pakistan uyruklunun parasını çaldığı belirtildi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:27
Polis Haberleri
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Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Güney Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta “Riganis” sokakta gerçekleştirilen ve  24 yaşındaki Pakistan uyruklu bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetten sonra, bir Nijeryalının, yerde yatan Pakistan uyruklunun parasını çaldığı belirtildi.

Politis gazetesi, bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, cinayetin işlemesinin ardından, bahse konu Nijeryalının, yerde yatan Pakistanlıya yardım etmek yerine, Pakistanlının cebinde bulunan 50 Euro’yu çaldığının tespit edildiğini yazdı.

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Nijeryalının cinayete karışmadığının da belirlendiğini yazan gazete Nijeryalının olayla ilgili tutukladığını ayrıca tasarrufunda az miktarda uyuşturucunun  tespit edildiğini belirtti.

Politis gazetesi bir başka haberinde Baf’ta sürücülere yönelik düzenlenen uyuşturucu kontrolleri sırasında 3 kişinin uyuşturucu etkisi altında araç kullandığının belirlendiğini  yazdı.

Habere göre bahse konu kişiler tutuklandı.

(FK/ŞEB)

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