Polis Dayağına 20 Yıl Sonra Tazminat

Lefkoşa, 6 Haziran 19 : Güney Kıbrıs’ta 20 yıl önce polis şiddetine maruz kaldığı için fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayan bir şahıs, yaklaşık 456 bin Euro tazminat almaya hak kazandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da bundan 20 yıl önce, 30 Temmuz 1999 tarihinde gerçekleşen bir olayda, o dönemde 25 yaşında olan bir şahsın, Rum polisinin şiddetine maruz kalması sebebiyle çalışamaz duruma geldiği gerekçesiyle Rum mahkemesinde açtığı davanın sonuçlandığını yazdılar.

Gazete, polis şiddetine maruz kalan şahsın ağır fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşadığının o dönemdeki muayenesinde tespit edildiğini, ancak birincil hukuk mahkemesinin sadece davanın açıldığı tarihe kadar, yani üç yıllık bir tazminat olan 60 bin Euro verilmesi kararına vardığını belirtirken; Rum Yüksek Mahkemesi’nin ise dün bu kararı bozduğunu ve faizleriyle birlikte mağdura 456 bin Euro ödenmesine karar verdiğini yazdı.

(SB/HA)