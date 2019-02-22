Polis Çavuşunun Pgm’ne  “suikast Planladığı” Şüphesi…

EVİNDE YAPILAN ARAMADA, TASARRUFUNDA MÜSAADE EDİLENDEN FAZLA MERMİ BULUNDURDUĞU SAPTANAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Rum polis çavuşu, görev tabancası için tasarrufunda bulundurmasına müsaade edilenden fazla mermi bulunduğu için tutuklandı. Rum basınında çavuşun, Polis Genel Müdürü Zaharias Krisostomu’ya suikast planlamaktan tutuklandığına dair haberler yer almasına karşın Polis Basın Sözcüsü Stelios Stilianu’nun, bu bilgileri “ısrarla doğrulamadığına” dikkat çekildi.

Haravgi’nin haberine göre “Reporter” isimli Rum internet gazetesi dün öğleden sonra, polis çavuşu hakkında, sürtüşme içerisinde olduğu Polis Genel Müdürü Hrisostomu’ya suikast planladığı bilgisi bulunduğu, ancak evinde yapılan aramada sadece, müsaade edilenden fazla mermi bulundurduğunun doğrulandığını flaş haber olarak verdi.

Reporter’in haberinde polis çavuşun ve diğer bir kişinin dün sabah yakalandığı, nezarette tutulduğu ancak serbest bırakılacakları, tutukluluk emri için mahkemeye çıkarılmalarının beklenmediği belirtildi ancak “haberimiz hiçbir şüphe kaldırmaz” ifadesine de yer verildi.

Öte yandan Alithia çavuşun, aleyhine dava okunmasının ardından bugün serbest bırakılmasının beklendiğini yazdı ancak Rum polis kaynaklarının, adı belirtilmeyen çavuşun Rum Polis Genel Müdürü Hrisostomu’ya suikast planladığına dair haberi “gerçek dışı” olarak nitelediğini belirtti.

(ŞA/ŞEB)