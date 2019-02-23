Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307
Yarın 8 saatlik elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Süt üreticileri bir ilki gerçekleştirerek süt ürünleri fabrikası kurdu
SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKASI KURULDU
4 araç trafikten men edildi
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Polisten sis uyarısı...
Son Dakika
POLİSTEN SİS UYARISI
banner282
Flaş Haber
Polisten sis uyarısı...
Kapat

Polis ölünün yüzüklerini çaldı, postacı postayla uyuşturucu ithal etti

Polis ölünün yüzüklerini çaldı, postacı postayla uyuşturucu ithal etti

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:12
Polis ölünün yüzüklerini çaldı, postacı postayla uyuşturucu ithal etti

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Genel Hastanesi morguna ölü taşımakla görevli bir polis memuru, taşıdığı ölünün iki yüzüğünü çalıp kumara yatırdı.

Politis, “Polis, Kumar Oynamak İçin Ölüyü Çaldı” başlıklı haberinde 44 yaşındaki polisin, resmî aracında taşıdığı tabutu açarak içerisindeki ölü kadının parmağından iki yüzüğü çaldığını, 120 Euro karşılığında satarak kumar oynadığını yazdı.

Polisin, 15 gün sonra pişman olarak amirine yaptığını anlattığı, yüzüklerin satışından elde ettiği parayı da ölünün ailesine verdiği belirtilen habere göre, Nisan 2018’de işlenen suçla ilgili dava, sanığa görevi kötüye kullanmak ve hırsızlık nedeniyle üç yıl ertelemeli 3 ay hapis cezası verilmesiyle sonuçlandı.

POSTACI, POSTA YOLUYLA KANADA’DAN UYUŞTURUCU İTHAL ETTİ

Aynı gazete 36 yaşındaki Rum posta görevlisinin, posta yoluyla Kanada’dan yarım kilo hintkeneviri ithal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

Habere göre Limasol Gümrüğü’ne giden ancak alıcısı ortaya çıkmaması üzerine polis eşliğinde gümrük memurlarınca açılan şüpheli paketten yarım kilo uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan 36 yaşındaki postacı hakkında mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındı, olayla ilgili olarak 35 yaşındaki bir kişi daha aranıyor.

TARLADA BULDUĞU TABANCAYI EVİNDE SAKLADI

Fileleftheros’a göre uyuşturucu ihbarı üzerine 53 yaşındaki Rum’un evini arayan polis, bir tabanca ve 11 canlı mermi buldu. Söz konusu Rum sorgusu sırasında, tabanca ve mermileri birkaç yıl önce açık bir alanda bulup aldığını söyledi.

Son Güncelleme: 23.02.2019 13:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözde Meb İçerisinde Tarihi Eser Aramalarına Son Verildi
Sözde Meb İçerisinde Tarihi Eser Aramalarına Son Verildi
Akyar (strovilya) Konusundaki Haberler “fake News” (yalan Haber) Çıktı
Akyar (strovilya) Konusundaki Haberler “fake News” (yalan Haber) Çıktı
2018’in Son Üç Ayındaki İşsizlik Oranı Yüzde 7.6
2018’in Son Üç Ayındaki İşsizlik Oranı Yüzde 7.6
Noble, Shell Ve Delek Yetkilileri Güney Kıbrıs’ta
Noble, Shell Ve Delek Yetkilileri Güney Kıbrıs’ta
Kktc İle Güney Kıbrıs Arasındaki “ticari Alışveriş Kilitlendi”
Kktc İle Güney Kıbrıs Arasındaki “ticari Alışveriş Kilitlendi”
KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki “ticari alışveriş kilitlendi”
KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki “ticari alışveriş kilitlendi”
Güney Kıbrıs'ta ciddi domuz gribi vakalarında artış
Güney Kıbrıs'ta ciddi domuz gribi vakalarında artış
Protara’da Birahane, Lokanta Ve Otel Yandı
Protara’da Birahane, Lokanta Ve Otel Yandı
“lavrov Rus Garantisi Sundu”…
“lavrov Rus Garantisi Sundu”…
Rum Yönetimi Resmi Törenler İçin Yer Ve Sembol Arıyor
Rum Yönetimi Resmi Törenler İçin Yer Ve Sembol Arıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim