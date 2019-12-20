POGO Kadın Hareketi, Sevgül Uludağ ve Hristu Pavlu Solomi Patsia’ya ödüllerini verdi

Haravgi gazetesi, Limasol’da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde POGO Kadın Hareketi tarafından kurumsallaştırılan “Katinas Nikolau ve Klios Hristodulidu” ödüllerinin, bu yıl, “kayıplarla” ilgili çalışmaları nedeniyle Sevgül Uludağ ve Hristina Pavlu Solomi Patsia’ya verildiğini anımsattı.
Haravgi gazetesi, Limasol’da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde POGO Kadın Hareketi tarafından kurumsallaştırılan “Katinas Nikolau ve Klios Hristodulidu” ödüllerinin, bu yıl, “kayıplarla” ilgili çalışmaları nedeniyle Sevgül Uludağ ve Hristina Pavlu Solomi Patsia’ya verildiğini anımsattı.