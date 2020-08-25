Platres’te Yangın

Lefkoşa, 25 Ağustos 20 : Trodos Dağları’nın eteklerindeki Platres köyünde bugün öğleye doğru yangın çıktı.

Rum haber kaynakları, erişilmesi zor bir bölgede başlayan yangına müdahale etmek için 40’tan fazla itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini ve 4 yangın söndürme uçağıyla bir yangın söndürme helikopterinin yangına müdahale ettiğini duyurdu.

Rum Sivil Savunma ekipleri de, köydeki çadır kampının boşaltılması olasılığına karşı bölgede hazır bulunuyor.

Bazı diğer kaynaklar ise, köydeki yazlık evlerin tehlikede olduğunu ve tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirirken, yangının kısmen kontrol altında olduğu belirtiliyor.

(GE/ŞEB)