Piyasada “menşe ismi korumalı ürün” ibareli hellim yok

Haravgi gazetesi, marketlerde dolaşan kişilerin, henüz peynir üreticileri tarafından “Menşe İsmi Korumalı Ürün” ibareli hellim üretilmemiş olduğunu görebileceğini yazdı.

Haberde, Rum Tarım Bakanlığı’ndaki kaynaklara dayanılarak, ilgili yasa uyarınca üreticinin mevcut ticari marka standartlarında hellim üretebileceği ve Menşe İsmi Korumalı Ürün standartlarıyla aralarında büyük farklar olmadığı kaydedildi.



Haberde, hellim dosyasıyla ilgili değişiklik prosedürünün (13 değişiklik) şu anda son aşamasında bulunduğu ve kısa bir süre sonra AB’ye sunulacağı ifade edildi.

