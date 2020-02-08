“Piskobu”daki Kıbrıs Türk Okulu ve binaları kötü durumda

Politis gazetesi “Episkopi’deki Kıbrıs Türk Okulu Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya” başlıklı haberinde, gazetenin, köyün muhtarı Lefkiyu Prodromu ve ihtiyar heyetinin daveti üzerine köyü ziyaret ettiğini ve köydeki caminin yanında bulunan binanın çok kötü durumda olduğunu tespit ettiğini yazdı.

Köydeki okul binasının güzel bir bina olduğunu ve yıkılmak üzere olmasından ötürü kızgın hissettiklerini dile getiren Prodromu, yetkili birimlere konuyla ilgili birçok mektup gönderdiklerini fakat ne yazık ki hiçbir yetkilinin bunlara yanıt vermediğini söyledi.

Okulun karşısında bulunan Kıbrıs Türk bankası binasında da problem olduğunu dile getiren Prodromu, köyde birçok Kıbrıs Türk binası bulunduğunu ve bunların Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nin yetki alanına girdiğini dile getirdi.



Vatandaşların talebi üzerine, köydeki Kıbrıs Türk evlerinde bazı tamiratlar yapıldığını da ifade eden Prodromu, bir diğer meselenin ise köydeki eski polis karakolu olduğunu, hali hazırda bunun kendilerine verilmesini istediklerini, çünkü bunun da yıkılmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.