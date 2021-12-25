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Pilidu: “Sondajlar güvenin göstergesi”

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki 5’inci parselin ruhsatının ExxonMobil ile Qatar Petroleum konsorsiyumuna verilmiş olmasının, sözde “MEB” içerisindeki enerji yatakları perspektifine dair açık mesaj olduğunu söyledi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 14:15
Pilidu: “Sondajlar güvenin göstergesi”

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Pilidu, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu ile olan iş birliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yaparken, bunun, konsorsiyumun petrol ve doğal gaz piyasasının geçtiği bu zor günlerde güven göstergesi olduğuna işaret etti.

Habere göre Pilidu, yeni ruhtasın Güney Kıbrıs’ın ABD ve Katar ile olan iş birliğini güçlendireceğine de işaret etti.

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Pilidu, 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefinde başlayan teyit sondajının 2-3 ay sonra tamamlanacağını da belirtirken, sözde “MEB” içerisindeki hidrokarbon yataklarının ticari değerlendirmeye açılma perspektiflerinden de bahsetti.

Pilidu ayrıca, Doğu Akdeniz’in yeşil enerjinin öncüsü olabileceğini ifade ederek, alternatif temiz yakıtla ilgili konular üzerinde çalışacak teknik gruplarla ilgili öneri hazırladıklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 15:17
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