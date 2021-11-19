Pilidu: “Sondajlar devam edecek”

Alithia gazetesi, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun, bakanlığının çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladığını ve Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketlerinin ortaklığında “Glafkos” yatağında yürütülen çalışmalara değindiğini yazdı.
“Afrodit” yatağındaki faaliyetleri “Noble Energy” şirketinden devralan “ENI/Total” ortaklığının ise söz konusu yatağa ilişkin teknik ve ekonomik verileri incelemekte olduğunu vurgulayan Pilidu, araştırmaların sonuçlanmasının ardından İsrail veya Mısır’la işbirliği konusunun değerlendirileceğini ifade etti.