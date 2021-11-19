banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Erhürman: “Gençlerimize göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıyayız”
“Gençlerimizin yüzde 30’u işsiz”
Sucuoğlu, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti..
“Aşı konusunu ihmal etmeyelim”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Eski 700 MHz’lik frekans bandı 5G mobil hizmetlere ayrılacak
5G konusunda uzlaşı!
banner404

Pilidu: “Sondajlar devam edecek”

Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu, Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketlerinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Glafkos” yatağındaki deneme sondajının sonuçlarının Mart ayında alınacağını açıkladı.

19 Kasım 2021 Cuma 12:45
Pilidu: “Sondajlar devam edecek”

Alithia gazetesi, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu’nun, bakanlığının çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladığını ve Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketlerinin ortaklığında “Glafkos” yatağında yürütülen çalışmalara değindiğini yazdı.

banner341
Habere göre, Pilidu, söz konusu yataktaki doğal gaz miktarı hakkında Mart ayında kesin bilgi sahibi olacaklarını belirtirken “sondaj çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini ve her türlü Türk kışkırtmasının ise diplomasi yoluyla göğüsleneceğini” iddia etti.

“Afrodit” yatağındaki faaliyetleri “Noble Energy” şirketinden devralan “ENI/Total” ortaklığının ise söz konusu yatağa ilişkin teknik ve ekonomik verileri incelemekte olduğunu vurgulayan Pilidu, araştırmaların sonuçlanmasının ardından İsrail veya Mısır’la işbirliği konusunun değerlendirileceğini ifade etti.

banner360
Son Güncelleme: 19.11.2021 15:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki trafik cezaları
Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki trafik cezaları
Guterres'in güvenlik konusunda Türk tezini gizlediği iddia ediliyor
Guterres'in güvenlik konusunda Türk tezini gizlediği iddia ediliyor
KKTC'de ikamet eden taksici Güney Kıbrıs'ta tutuklandı
KKTC'de ikamet eden taksici Güney Kıbrıs'ta tutuklandı
Guterres'in “özel danışman” atamasında belirsizlik
Guterres'in “özel danışman” atamasında belirsizlik
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 388 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 388 yeni vaka
Kızılyürek’in Kıbrıs Üniversitesi’ndeki konumuna ilişkin tartışma sürüyor
Kızılyürek’in Kıbrıs Üniversitesi’ndeki konumuna ilişkin tartışma sürüyor
Kuzey’den alındığı iddia edilen ürünlerle ilgili tartışmalar sürüyor
Kuzey’den alındığı iddia edilen ürünlerle ilgili tartışmalar sürüyor
Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim dün üretildi
Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim dün üretildi
Guterres: "Adadan Türk askerinin tamamen çekilmesi çok zor"
Guterres: "Adadan Türk askerinin tamamen çekilmesi çok zor"
Güney Kıbrıs'ta 346 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 346 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim