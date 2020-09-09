Pilidu Enerjiyle İlgili Konulara Dair Bilgilendirme Yaptı

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin planlarının normal seyrinde ilerlediğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Komitesi’nin dünkü toplantısında konuşan Pilidu, bölgede faaliyet gösteren tüm şirketlerle bağlantı kurduklarını ve planlarından haberdar olmak için sürekli temas halinde olacaklarını kaydetti.

Habere göre Pilidu, şirketlerin, koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmalarda yaşanan gecikmenin devam etmeyeceği beklentisi içerisinde olduklarını ve dünya genelinde birçok çalışma iptal olmasına rağmen, Güney Kıbrıs’ın çoğu şirketin aktif planları arasında olmaya devam ettiğini belirtti.



Pilidu, ilerleyen haftalarda telekonferans yöntemiyle tüm şirketlerin katılacağı bir toplantı yapılacağını ve durum değerlendirmesi gerçekleştirileceğini ifade etti.Sondaj programları ile Eurasia-Eurafrica Interconnector projelerinin de istikrarlı adımlarla ilerlediğine işaret eden Pilidu, komşu ülkelerle Eastern Mediterranean Gas Forum ile ilgili ilerleyen haftalarda kuruluş anlaşması imzalanması için istişarelerin devam ettiğini kaydetti.