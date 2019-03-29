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Pile’deki mafya şantajında tutuklananlardan biri ELAM’lı

Pile’deki mafya şantajında tutuklananlardan biri ELAM’lı

29 Mart 2019 Cuma 11:56
Pile’deki mafya şantajında tutuklananlardan biri ELAM’lı

TUTUKLANAN KİŞİNİN YUNANİSTAN’DAKİ ALTIN ŞAFAK ÖRGÜTÜ LİDERLİĞİYLE SIKI DOSTLUK İLİŞKİSİ OLDUĞU DA ÖĞRENİLDİ

Pile’de 31 Ocak’ta yaşanan mafya şantajı olayıyla ilgili tutuklananlardan birinin ELAM ile doğrudan siyasi bağlantısı ortaya çıktığı haber verildi.

Haravgi “‘Koruma Sağlama’ Davasında ELAM’lıya Dava Okundu… Diğer 3 Kişiyle Birlikte 7 Mayıs’ta Mahkeme Karşısına Çıkartılacak” başlıklı haberinde, 31 Ocak gecesi Pile’deki 10-12 kişinin mekanına giderek, “gecelik 100 Euro talep ederek bunun karşılığında mekanlarına koruma sağlayacaklarını” söyleyip şantaj yaptıkları için tutuklanan 4 kişiden birinin ELAM’lı olduğunu yazdı.

Habere göre Pile Rum esnafının şikayeti üzerine “suç işlemek için teşekkül oluşturmak, tehdit şantaj ve şiddet kullanma tehdidiyle mal istemek ve ikinci derece ateşli silah bulundurmak” suçlamalarıyla tutuklanan kişilerden ELAM’lı (E-42) 10 bin Euro kefalet ödeyerek serbest kaldı. Mafya davasının 7 Mayıs’ta Larnaka Kaza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacağı kaydedildi.

Edindiği bilgilere dayanarak adı belirtilmeyen ELAM’lının Larnaka’da ELAM’ın faaliyetlerinin aktif katılımcısı ve Yunanistan’daki “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) liderliğiyle çok sıkı dostluk ilişkisi içerisinde olduğunu yazan gazete, ELAM’ın şu ana kadar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadığına da dikkat çekti.

Son Güncelleme: 29.03.2019 16:34
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