banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100098
ALTIN
386.371
DOLAR
6.9121
STERLİN
8.4118
EURO
7.4654
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Pile’deki dünkü eylem Rum basınında

Rum basını, Pile’de yaşayan ve KKTC’de çalışan Kıbrıslı Türkler ile KKTC’de yaşayan ve Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin dün Beyarmudu kapısında düzenledikleri protesto gösterisine geniş yer verdiler.

14 Mayıs 2020 Perşembe 11:20
Pile’deki dünkü eylem Rum basınında
banner337
banner345

Alithia gazetesi “İşgal Bölgeleri Yavaşça Kaynıyor – Baskılar ve Tartışmalar Artıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Pile’de yaşayan ve KKTC’de çalışan Kıbrıslı Türkler ile KKTC’de ikamet ettikleri halde Güney Kıbrıs’ta çalışan ve sınır kapıları kapalı olduğu için işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türklerin dün Beyarmudu sınır kapısındaki eylemine geniş yer verdi.

Gazete, koronavirüs önlemleri ve sınır kapılarının kapatılması sebebiyle ekonomik darboğaz yaşayan Kıbrıslı Türklerin, KKTC hükümetine yönelik baskılarını günbegün arttırdığını, KKTC hükümetinin ise 14 gün karantina uygulamasında ısrar eden Kıbrıs Rum hükümetini suçladığını iddia etti.

Haberde, dünkü protesto eylemi ve Kıbrıslı Türk siyasilerin açıklamalarına fotoğraflarla geniş yer verildi.

banner341
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Barikatlar Konusunda İşgal Bölgelerinde de Hareketlenme”

Politis: “Protestolar Gündelik Olay”

banner346
Son Güncelleme: 14.05.2020 12:54
Anahtar Kelimeler:
Pile Eylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de 2020 Yılının İlk Üç Ayındaişsizlik Oranı Yüzde 7,3
Güney’de 2020 Yılının İlk Üç Ayındaişsizlik Oranı Yüzde 7,3
Kaçak Bitki İlacı, Sigara Ve Taklit Giysi
Kaçak Bitki İlacı, Sigara Ve Taklit Giysi
“akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu” İcra Müdürü Petru’dan Fır Hattı Konusunda Açıklamalar
“akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu” İcra Müdürü Petru’dan Fır Hattı Konusunda Açıklamalar
“temassız Ticaret Sürüyor”
“temassız Ticaret Sürüyor”
Guterres'in mektubu Rum basınında
Guterres'in mektubu Rum basınında
Güney Kıbrıs'ta iki yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta iki yeni vaka
Suudi Arabistan kraliyet ailesine altın pasaport
Suudi Arabistan kraliyet ailesine altın pasaport
Türkiye tıbbi malzeme taşıyan uçağa izin vermedi iddiası
Türkiye tıbbi malzeme taşıyan uçağa izin vermedi iddiası
Rum İçişleri Bakanı: “Vatandaşımızın geçmesini yasaklamadık”
Rum İçişleri Bakanı: “Vatandaşımızın geçmesini yasaklamadık”
Kusios: “Kapıların açılması koşullar elverdiği zaman gündeme gelecek”
Kusios: “Kapıların açılması koşullar elverdiği zaman gündeme gelecek”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim