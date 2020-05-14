Pile’deki dünkü eylem Rum basınında

Alithia gazetesi “İşgal Bölgeleri Yavaşça Kaynıyor – Baskılar ve Tartışmalar Artıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Pile’de yaşayan ve KKTC’de çalışan Kıbrıslı Türkler ile KKTC’de ikamet ettikleri halde Güney Kıbrıs’ta çalışan ve sınır kapıları kapalı olduğu için işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türklerin dün Beyarmudu sınır kapısındaki eylemine geniş yer verdi.

Gazete, koronavirüs önlemleri ve sınır kapılarının kapatılması sebebiyle ekonomik darboğaz yaşayan Kıbrıslı Türklerin, KKTC hükümetine yönelik baskılarını günbegün arttırdığını, KKTC hükümetinin ise 14 gün karantina uygulamasında ısrar eden Kıbrıs Rum hükümetini suçladığını iddia etti.

Haberde, dünkü protesto eylemi ve Kıbrıslı Türk siyasilerin açıklamalarına fotoğraflarla geniş yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Barikatlar Konusunda İşgal Bölgelerinde de Hareketlenme”

Politis: “Protestolar Gündelik Olay”