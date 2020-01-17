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Pile’deki darp ve hırsızlık olayının aydınlatılmasında Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin işbirliği

Pile’de önceki gün yaşanan araba hırsızlığı ve darp olayının aydınlatılmasında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin internet üzerinden sağladığı iş birliğinin etkili olduğu haber verildi.

Pile’deki darp ve hırsızlık olayının aydınlatılmasında Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin işbirliği

Pile’de önceki gün yaşanan araba hırsızlığı ve darp olayının aydınlatılmasında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin internet üzerinden sağladığı iş birliğinin etkili olduğu haber verildi.

17 Ocak 2020 Cuma 09:31
Pile’deki darp ve hırsızlık olayının aydınlatılmasında Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin işbirliği

Haravgi’nin haberine göre Mitsubishi marka aracını satmak için sosyal medyadaki motor sporları grubunda anlaşan Rum alıcılar ile buluşmak üzere Pile’de alıcı konumundaki kişi ve iki arkadaşı tarafından darp edilerek aracı çalındı. 

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Bu haberin, sosyal medyadaki grupta yayınlanmasının ardından grup üyesi Kıbrıslı Türk gençlerin kendi aralarında ve KKTC polisi ile iş birliği yaparak çalınan aracın ve faillerin saptanmasını sağladığı belirtildi. Darp edilen Rum’un kardeşi yine sosyal medyadaki gruptan, olayın aydınlatılmasında katkısı olanlara teşekkür mesajı yayımladı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 12:50
Anahtar Kelimeler:
Pile’deki Darp Ve Hırsızlık Olayı
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