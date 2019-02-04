Pile’de Tehdit Olayları

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Pile’de bir internet kafe ile bir kahvehane sahibinin, her gece 100 Euro para ödemeleri için başka bir kişi tarafından tehdit edilmeleri üzerine polise yaptıkları şikayet neticesinde Larnaka sakini 42 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı belirtildi.



Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Pile’de bir internet kafe ile bir kahvehane sahibinin, her gece 100 Euro para ödemeleri için başka bir kişi tarafından tehdit edilmeleri üzerine polise yaptıkları şikayet neticesinde Larnaka sakini 42 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Pile’de faaliyet gösteren 55 yaşındaki internet kafe sahibi ile 55 yaşındaki kahvehane sahibinin, 31 Ocak tarihinde 10-12 kişinin işletmelerine gelerek koruma maksatlı olarak her gece 100 Euro ödeme yapmaları yönünde kendilerine talepte bulunduğunu, işletme sahiplerinin bunu ret etmesi üzerine ise söz konusu kişilerin, iş yerlerine ve işletme sahiplerine zarar verdiğini yazdı.

Gazete olayın işletme sahipleri tarafından polise bildirildiğini, bunun üzerine polisin, Larnaka sakini 42 yaşındaki kişi hakkında tutuklama emri çıkardığını ve bu kişinin dün polis tarafından tutuklandığını yazdı..



(FK/ŞEB)