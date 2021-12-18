Pfizer’ın covid-19 ilacının Güney Kıbrıs’a getirilmesi bekleniyor

Alithia ve diğer gazeteler, Pfizer şirketinin “Paxlovid” isimli ilacının Avrupa İlaç Ajansı’ndan acil kullanım onayı almasının ardından ilacın kısa sürede Güney Kıbrıs’a getirileceğini yazdılar.

Rum İlaç Dairesi Müdür Yardımcısı Elena Panayotopulos, söz konusu ilacın kısa süre içerisinde getirilmesinin öngörüldüğünü belirtirken, ilacın Korona’yla mücadelede “inanılmaz bir buluş” olduğu yorumunda bulundu.



5 İLA 11 YAŞ ARASI 150 ÇOCUK DÜN AŞILANDI



Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açılamada ayrıca, iki doz aşılıların oranının yüzde 81,9’a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.





