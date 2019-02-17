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Petros Efthimiu İle Söyleşi

Lefkoşa, 17 Şubat 19 : PASOK’un Avrupa Parlamentosu eski üyesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi eski başkanı, eski bakan, gazeteci Petros Efthimiu, Filelefthgeros gazetesine söyleşi verdi.

Petros Efthimiu İle Söyleşi

Lefkoşa, 17 Şubat 19 : PASOK’un Avrupa Parlamentosu eski üyesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi eski başkanı, eski bakan, gazeteci Petros Efthimiu, Filelefthgeros gazetesine söyleşi verdi.

17 Şubat 2019 Pazar 11:32
Petros Efthimiu İle Söyleşi

Lefkoşa, 17 Şubat 19 : PASOK’un Avrupa Parlamentosu eski üyesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi eski başkanı, eski bakan, gazeteci Petros Efthimiu, Filelefthgeros gazetesine söyleşi verdi.

Vasos Lissaridis’in kitabının tanıtımı için yakın bir geçmişte Güney Kıbrıs’a gelen Petros Efthimiu, söyleşide, Orta Doğu ve bölgedeki siyasi konjonktürün, dengelerin, ittifakların yeniden düzenlenmesi için büyük fırsat olduğunu; böylelikle Kıbrıs sorununa ilişkin başka bir alanın açılmış olacağını söyledi.

Efthimiu, “her ne pahasına olursa olsun, Kıbrıs sorununu çözme kaygısından  kurtulma gerekliliğinden” de söz etti.

(FK/FEZ)

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