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Petridis’ten Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili açıklama

Petridis’ten Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili açıklama

05 Mart 2019 Salı 08:52
Petridis’ten Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili açıklama

Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis, devletin Rum göçmenleri tazmin edemeyeceğini ve “işgalin sonuçlarını ortadan kaldıramayacağını” söyledi.
Politis gazetesinin haberine göre Petridis, KKTC’de malı olan Rum göçmenlerin kullanım kaybıyla ilgili dün çıkan haberleri değerlendirerek, bu malların kullanım kaybından kaynaklanan tazminatların yılda birkaç milyar Euro’ya denk geldiğini ve bu tazminatların ödenmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Petridis, kullanım kaybı miktarının hesaplamalarıyla ilgili, mülkler ve yardımlar arşivinde bulunan verilerin yüzde 90-95 doğruluk oranı bulunduğunu da belirterek, Rum göçmenlere ait 400 bin tapu bulunduğunu ve KKTC’de kalan Rum mallarının/topraklarının değerinin belirlenmesi çalışmalarının hala gelişme aşamasında olduğunu söyledi.
Habere göre Petridis, öncelikle her göçmenin ve her ailenin ne aldığını görmek ve bu politikayı ona göre yeniden düzenleyip, adaleti sağlamak gerektiğini kaydederek, bazı kişilerin “az aldığını” ve diğerlerinin “çok aldığını” düşündüğü ve Ağırlığın Eşit Dağıtılması Merkezi’nin,mülk ve yardım arşivi oluştururken bu verileri kayıt altına aldığını belirtti.
Petridis, her koşulda, tazminatın, bir Rum göçmenin KKTC’de ne kadar mal bıraktığı ve bugüne kadar ne aldığıyla bağlantısı olacağının da altını çizdi.
Gazete, Petridis’in yaptığı açıklamalarda ilk defa veraset konusuna da değindiğini ve bu açıklamalardan, KKTC’deki bir malın varislerine geçmesi durumunda, kullanım kaybının bu mirasçılar için de geçerli olacağının ve kullanım kaybı için malın sahibine yapılan yardımla bağlantılı olacağının anlaşıldığını yazdı.
Haberde, Rum göçmenlere yılda yaklaşık 100 milyon Euro’luk yardım yapıldığı da kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 05.03.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
Petridis
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