Petridis’ten Ab’deki Muhataplarına Mülteci Konulu Mektup

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Komisyonu’ndaki muhataplarına resmi bir mektup göndereceği haber verildi.

Petridis’in, göndereceği mektupta, Güney Kıbrıs’ta korunmaya sahip önemli sayıda kişinin AB ülkelerine nakledilmesini isteyeceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Petridis’in hava yoluyla Kuzey Kıbrıs’a gelen ve akabinde Güney Kıbrıs’a geçen mülteciler konusunda da açıklama yaptığını belirtti.

“Bunun hali hazırda işgal yüzünden bir anomali teşkil ettiğini” iddia eden Petridis, “kendilerinin AB’de kuzey sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke olduklarını, diğer ülkelerde olduğu gibi Frontex’in devriye yapamadığını ve diğer ülkelerin aldığı önlemleri alamadıklarını” ileri sürdü.



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