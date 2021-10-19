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Petridis: “Türkiye’nin saldırgan tutumu savunmanın güçlendirilmesini gerektiriyor”

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “Türkiye’nin; artan saldırgan tutumuyla, sürmekte olan uzlaşmazlığının”, Güney Kıbrıs’ın güvenlik ve savunmasını güçlendirmesini ve yeni donanım sağlamasını gerektirdiğini savundu. 

19 Ekim 2021 Salı 12:15
Petridis: “Türkiye’nin saldırgan tutumu savunmanın güçlendirilmesini gerektiriyor”

Fileleftheros gazetesi Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, Meclis Maliye Komitesi’nde bağlı bulunduğu bakanlığın bütçesinin sunulması sırasında yapmış olduğu konuşmaya yer verdi. 
Habere göre Petridis, 2022’deki bütçe harcamalarının 470 milyon Euro’da tutulduğunu, bunun, 2021 yılına göre 12.3 milyon Euro daha az olduğuna dikkati çekti. 
Petridis, 2021 yılında savunma konuları için 44.7 milyon ek bütçe talebinde bulunulduğunu 2022’de aynı şeyin devam etmesinin beklendiğini ifade etti. 
Rum Savunma Bakanlığı’nın stratejik planından da bahseden Petridis, bunların altı ayaktan ibaret olduğunu, ilkinin ise Rum Yönetimi’nin başka ülkelerle savunma işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçladığını ifade etti. 

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Petridis, Mısır, Birleşik Arap Emrlikleri, Ürdün, İsrail, Lübnan, AB ülkeleri, Birleşik Krallık ve ABD ile olan ikili ilişkilerden de söz etti. 
Yunanistan ile olan ilişkilerin ise mükemmel düzeyde olmaya devam ettiğini söyleyen Petridis, ikinci ayağının, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun operasyonel yeterliliğinin güçlendirilmesi, alt yapılarının geliştirilmesi, silahlanma programının oluşturulması ve personelin sürekli eğitilmesini öngördüğünü ifade etti. 
Petridis planın diğer ayrıntılarını da anlattı.
Gazete aynı haberinin içerisinde Petridis’in, katıldığı bir seminerde, bölgede yaşanan önemli gelişmelerden söz ettiğini yazdı.
Habere göre Petridis ayrıca Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki “yasa dışı” faaliyetlerde bulunduğunu, bunların; uluslararası ve Avrupa yasaları ve hukukuyla bağdaşmadığını savundu.

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Son Güncelleme: 19.10.2021 12:30
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