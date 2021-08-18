Petridis, Rum ekonomisi hakkında açıklama yaptı

Alithia gazetesinin ekonomi ekine göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, ekonomi için 2021 yılı için öngörülen yüzde 3.7’lük büyüme oranının aşılarak, yüzde 5.5’i geçeceğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Petridis, Rum İstatistik Dairesi’nin ekonomik verilere ilişkin tahminlerini açıkladıktan sonra, 2021 yılının ikinci Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılası (GSYH) konusunda yaptığı yazılı açıklamada, özel girişim, çalışanlar ve şirketlerin desteğiyle, ekonominin iyileşme ve kalkınmadan geçtiğini ifade etti.

Petridis, doğru bir ekonomik yönetimle, doğru reformları ve yatırımları içeren Toparlanma ve Dayanaklılık Ulusal Planı’nın uygulanmasıyla, pandemi öncesinde ülkede var olan istihdam koşulları ve ekonomik faaliyetlerin yeniden sağlanabileceğine olan inancını dile getirdi.





