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Petridis: “Önemli gelişmelerin arifesindeyiz”

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis istikrarsız bir ortamla karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:00
Petridis: “Önemli gelişmelerin arifesindeyiz”

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Fileleftheros’un haberine göre, Yunanistan’daki hava, kara ve deniz harp okullarından mezun olan yedek subayların diploma töreninde konuşan Petridis Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş’taki “tırmanmış, kabul edilemez ve tehlikeli” diye nitelediği faaliyetleri nedeniyle “önemli gelişmelerin arifesinde” olunduğunu söyledi.

Petridis “Bu benzeri görülmemiş ve istikrarsız ortamda devlet ve Milli Muhafız Ordusu’nun sizlerden beklentisi çok büyük” diye seslendiği yeni mezun yedek subaylardan mesleklerini ve özel hayatlarını askerî disiplininde yaşamalarını istedi.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2021 13:43
Anahtar Kelimeler:
Haralambos Petridis
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