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Petridis ile Dimitriu Türkiye'yi suçladı

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin Uluslararası Hukuk ile BM kararlarını görmezden gelerek Rum halkının hak ve özgürlüklerini çiğnemeye devam ettiğini iddia etti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 11:45
Petridis ile Dimitriu Türkiye'yi suçladı

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dün yapılan bir anma töreninde konuşan Petridis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile Maraş’ta gerçekleştirdiği eylemler ve üç gün önce Dipkarpaz’da Türk askerine arazi tahsis edilmesiyle, Uluslararası Hukuk ile BM kararlarını görmezden gelerek halkın hak ve özgürlüklerini çiğnemeye devam ettiğinin görüldüğünü ileri sürdü.

Habere göre Petridis, “ulusal ve kişisel saygınlık sınırlarını aşan Türk tahrikkarlığı” ile soğukkanlılıkla ve ihtiyatla mücadele etmek gerektiğini ifade ederek, iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik ve BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde federasyon çözümü vurgusu yaptı.

DİMİTRİU: ÇÖZÜM İÇİN ÇABAYA BİRLİKTE DEVAM ETMELİYİZ”

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Gazete, bir diğer haberinde ise Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Paralimni’deki anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için çabalamaya birlikte devam edilmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, rahatlamanın zamanı ve yeri olmadığını ifade ederken, Türkiye’nin “bölünme” ve “Kıbrıs’ı himayesi altına alma” hedefiyle açıkça ve sistematik bir şekilde planlarını uygulamaya devam ettiğini savundu.

Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’nin rehberliğinde, iki devletli çözümde ısrar ettiğini belirten Dimitriu, böylelikle BM kararları zemininde özlü diyalog başlatılması perspektifi kalmadığını savundu.

Dimitriu, Türkiye’nin Maraş, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ve Dipkarpaz’daki eylemlerle tahriklerine devam ettiğini ileri sürerek, Kıbrıs sorununa BM kararları zemininde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerekliliğinin altını çizdi.

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Son Güncelleme: 18.10.2021 13:06
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