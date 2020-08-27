Petridis AB Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Fileleftheros gazetesi, Petridis’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, toplantıda AB’nin savunmayla ve operasyonel konularla ilgili öncelikleri, Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası’nın operasyonel taahhüdü ve savunmayla ilgili strateji pusulasının ele alındığını söylediğini yazdı.

Habere göre Petridis, toplantı çerçevesinde Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştüğünü ve görüşmede, savunma ve güvenlikle ilgili ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.



