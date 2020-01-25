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Pervolia’da bulunan kalıntıların Kıbrıslı Türk kayıplara ait olabileceğine dair ifadeler var

Pervolia (Bahçalar) sahilinde geçtiğimiz günlerde bulunan kalıntıların, 1963-1964 yıllarında öldürülen Kıbrıslı Türklere ait olduğuna dair ifade veren köy sakinlerinin bulunduğu bildirildi.

Pervolia’da bulunan kalıntıların Kıbrıslı Türk kayıplara ait olabileceğine dair ifadeler var

Pervolia (Bahçalar) sahilinde geçtiğimiz günlerde bulunan kalıntıların, 1963-1964 yıllarında öldürülen Kıbrıslı Türklere ait olduğuna dair ifade veren köy sakinlerinin bulunduğu bildirildi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:12
Pervolia’da bulunan kalıntıların Kıbrıslı Türk kayıplara ait olabileceğine dair ifadeler var

Politis gazetesi “Yerel Halk Biliyor… Pervolia’da Kıbrıslı Türklerin Öldürülmesiyle İlgili Sarsıcı İfadeler” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, köy sakinlerinin, bulunan kalıntıların 1963-1964 yıllarında Pervolia’da öldürülen 3 Kıbrıslı Türk’e ait olduğu konusunda emin olduklarını ancak yetkili makamların mevcut safhada bunu teyit edemediklerini yazdı.

Gazete, konuyla ilgili ifade veren şahitlerin, o dönemde meydana gelen iki farklı olaydan bahsettiklerini ve bunların sonucunda, bölgede faaliyet gösteren aşırı sağcı Rumların oluşturduğu bir grup tarafından, 3 Kıbrıslı Türk’ün öldürüldüğünü söylediklerini kaydetti.

Bu olayların, detaylarıyla birlikte köy sakinleri arasında ağızdan ağıza yayıldığını ve ifade şeklinde Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ulaştırıldığını belirten gazete, şu anda, en azından bilimsel olarak, bu ifadelerle bulunan kalıntılar arasında ilişki bulunduğunun söylenemeyeceğini yazdı.

Haberde, verilen ifadelerde birtakım boşluklar bulunduğu ve yetkili makamların, ifadeleri bütünleyebilmek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Gazete, verilen ifadelere dayanarak, o dönemde eskicilik yapan Lefkoşalı bir Kıbrıslı Türk’ün bulunduğunu; bu kişinin, Dromolaksia-Meneu-Pervolia-Kitiu köylerindeki sakinlerle çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ve bölgeden sık sık eski şeyler aldığını yazdı.

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Kalıntıların bulunmasının ardından, bölge sakinlerinin aklına hemen bu kişinin geldiğini belirten gazete, köy sakinlerinin Civisil köyünde, biri sağır ve dilsiz olan ve çobanlık yapan iki kişiyi daha anımsadıklarını kaydetti.

Gazete, olayın meydana geldiği yer ve kayıpların gömüldüğü yerlerle ilgili ifadelerin değişkenlik gösterdiğini belirtirtti.

Kıbrıslı Türkleri öldürenlerden bazılarının hala hayatta olduğunu ve bölgede hala daha faaliyet gösterdiğini teyit ettiklerini belirten gazete, bu konunun daha önce Pervolia Muhtarı tarafından Alpha kanalına açıklandığını anımsattı.

Muhtarın, üç kişiden bahsettiğini ve bu kişilerin gerek 1963-1964 olaylarında, gerekse 1974 yılında aktif faaliyet içerisinde bulunduğunu söylediğini yazan gazete, bölge sakinlerinin 1974 yılında, köyde yaşayan Kıbrıslı Türkleri, 1963-1964 olaylarında yaşananların tekrarlanmaması için koruduklarını kaydetti.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bölgede araştırma yapmaya devam ettiğini ve her türlü olasılığı açık bıraktıklarını yazdı.

Son Güncelleme: 25.01.2020 17:04
Anahtar Kelimeler:
Pervolia’da Bulunan Kalıntılar
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