Pervolia sahilinde bulunan kalıntılar 1974 kayıplarına ait olabilir

Politis gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Pandelidis, 2020 yılı içerisinde daha fazla kayıp şahsa ulaşmayı umduklarını belirterek, şu anda kazı yapılan bölgelerle ilgili bilgiler verdi.

Habere göre, Pandelidis, 2019 yılı sonuna kadar 700 Rum ile 269 Kıbrıslı Türk kaybın kimlik tespitinin yapıldığını; 810 Rum kayıp ile 223 Kıbrıslı Türk kaybın da arandığını kaydetti.



Pervolia sahilinde birkaç gün önce, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından insan kalıntılarına rastlanmış ve Rum polisine haber verilmişti. Yapılan incelemede, kalıntıların uzun zaman önce hayatını kaybetmiş insanlara ait olduğu belirlenmiş ve kayıp Rum veya Kıbrıslı Türklere ait olabileceği şüphesi doğmuştu.