banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99519
ALTIN
263.673
DOLAR
5.4886
STERLİN
6.6656
EURO
6.1434
Lefkoşa'da kavga!
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu
1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ani ölüm: 38 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Perdikis, Akkuyu Konusunu Gündeme Getirdi

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 74’üncü yılı dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliklerine dün art arda ziyaretler yaptığı belirtildi.

Perdikis, Akkuyu Konusunu Gündeme Getirdi

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 74’üncü yılı dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliklerine dün art arda ziyaretler yaptığı belirtildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:47
Perdikis, Akkuyu Konusunu Gündeme Getirdi

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının 74’üncü yılı dolayısıyla, Güney Kıbrıs’taki Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliklerine dün art arda ziyaretler yaptığı belirtildi.

Perdikis’in, yaptığı görüşmeler sırasında bir muhtıra ortaya koyduğunu ve bunda Hiroşima’ya atom bombası atılmasının üzerinden 74 yıl geçmesine atıfta bulunulduğunu yazan Fileleftheros, muhtırada nükleer silahların var olmaya devam ettiğine ve gittikçe daha fazla ülkenin nükleer güce dönüştüğüne işaret edildiğini aktardı.

Muhtıra metninde “Türkiye’nin durumuyla alakalı olarak da benzer endişeler olması gerektiği, çünkü Türkiye’nin nükleer teknolojiler elde edilmesiyle, nükleer silahlar üretilmesinin istenebileceği” de iddia edildi.

banner317
Gazeteye göre Perdikis ise açıklamasında, stratejik silahların kısıtlanmasına dair anlaşmanın maddelerinin uygulanması ve bu anlaşmanın maddelerinin daha fazla genişletilmesi çağrısında bulundu.

Perdikis, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği temsilcisi Andrey Panyukhov ile yaptıkları görüşmede, Girne kıyılarından yalnızca 30 kilometre uzakta olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşasıyla ilgili endişeleri gibi, birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını da kaydetti.

Görüşmede Türkiye’ye S-400 füzelerinin satışı konusunun da ele alındığını ve Ekologlar Hareketi’nin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu endişenin de dile getirildiğini ifade eden Perdikis, “Ekologlar Hareketi’nin, Türkiye’nin yakın zamanda Suriye’ye girmesinden endişe duyulduğunu belirterek, Rusya Federasyonu’nun bu konu hakkında resmi bir şekilde görüş belirtmesinin istendiğini” de iletti.

Perdikis, Kıbrıs sorununa ezelden beridir verdikleri istikrarlı destekten ötürü Rusya Büyükelçiliği’ne teşekkür de etti.

(İY/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüşvet Alan Narkotik Polisinin Hapis Cezası Onandı
Rüşvet Alan Narkotik Polisinin Hapis Cezası Onandı
Rum Yönetimi’nin Hellim Konusundaki Mücadelesi Sürüyor
Rum Yönetimi’nin Hellim Konusundaki Mücadelesi Sürüyor
Eksi Faiz Dönemi Başlıyor
Eksi Faiz Dönemi Başlıyor
Güney’de Taciz Edilen Kıbrıslı Türk Otobüs Şoförü, İkinci İfadesini Vermeye Gitmiyor
Güney’de Taciz Edilen Kıbrıslı Türk Otobüs Şoförü, İkinci İfadesini Vermeye Gitmiyor
Güney’de av yasası değişiyor
Güney’de av yasası değişiyor
Fatih Dönmez’in Açıklamaları Ve Yavuz’un Sondaja Başlaması Konusu
Fatih Dönmez’in Açıklamaları Ve Yavuz’un Sondaja Başlaması Konusu
Batı Nil Virüsüne karşı ara bölgede BM’yle ortak mücadele
Batı Nil Virüsüne karşı ara bölgede BM’yle ortak mücadele
"lute Liderlerle Yeniden Görüşmeye Hazır"
“güven Yaratıcı Önlemlerin (gyö) Hayata Geçirilmesi Süreci Devam Ediyor”
“güven Yaratıcı Önlemlerin (gyö) Hayata Geçirilmesi Süreci Devam Ediyor”
Anastasiadis Lute ile telefonda görüştü
Anastasiadis Lute ile telefonda görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim