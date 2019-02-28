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Perdikis 2018 Dünya Mutluluk Raporu'nda Kuzey Kıbrıs’ın da yer alması konusunda izahat istedi

 

Perdikis 2018 Dünya Mutluluk Raporu'nda Kuzey Kıbrıs’ın da yer alması konusunda izahat istedi

 

28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
Perdikis 2018 Dünya Mutluluk Raporu'nda Kuzey Kıbrıs’ın da yer alması konusunda izahat istedi

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in, 2018 Dünya Mutluluk Raporu’nda, Kuzey Kıbrıs’ın da yer alması konusunda izahat istediği belirtildi.

Alithia gazetesi, Perdikis’in, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlara göre daha mutlu olduğunu gösteren 2018 Dünya Mutluluk Raporu’nda, “sahte devlet için, KKTC ifadesinin kullanıldığını” belirttiğini ve bu nedenle Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e yönelik soru sorduğunu yazdı.

Habere göre Perdikis, Dışişleri Bakanı Hristodulidis’e yönelik sorusunda, KKTC’nin Mutluluk Raporu’nda 58’inci, Güney Kıbrıs’ın ise 61’inci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Perdikis ayrıca söz konusu rapor ve KKTC’den bahsedilmesinden bilgi sahibi olup olmadığı ve bilgi sahibi olmuşsa hangi adımları attığı konusunda Meclis’e bilgi vermesi için de Hristodulidis’e çağrıda bulundu.

Hristodulidis ise, yanıtında, yaptıkları araştırmalar neticesinde, raporun, kişisel sıfatları altında faaliyet gösteren bağımsız uzmanlar tarafından hazırlandığının ortaya çıktığını; ifade edilen görüşlerin, BM’nin  herhangi bir örgütünün, programının veya biriminin görüşünü temsil etmediğini söyledi.

Hristodulidis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, sorunlu ifadelerin çıkarılması için raporu yazanlarla irtibat halinde olduğunu belirtti.

Gazete, raporun, John F.Helliwell, Richard Layar ve Jeffry D.Sachs tarafından yazıldığını da aktardı.   

Son Güncelleme: 28.02.2019 13:23
Anahtar Kelimeler:
Perdikis 2018
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