Perde Gerisindeki İstişarelerin Artmakta Olduğu Haber Verildi

ANASTASİADİS MERKEL VE CONTE’YLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 18 Eylül 2020 : Bu ayın sonuna doğru gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısı ışığında, perde gerisindeki istişarelerin artmakta olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Toplantıya Kadar Her Şey Belirsiz” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Almanların Doğu Akdeniz’deki durumun yatışmasını başarma konusundaki yoğun hareketliliğinin şu ana kadar bekleneni vermediğini öne sürdü.

Şu ana kadarki olguların, her şeyin 24-25 Eylül tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısına kadar belirsiz olduğunu gösterdiğini savunan gazete, perde gerisindeki istişarelerin, gerek AB, gerek de Türkiye’nin hem fikir olacağı ortak bir teze ulaşılması için artmakta olduğunu belirtti.

AB’nin 27 liderinin karşısında önümüzdeki Perşembe günü yaptırımlarla ilgili belgenin olacağını kaydeden gazete, haberde ismi belirtilmeyen Avrupalı bir yetkilinin “zirve toplantısına kadar olan haftanın liderlerin neye karar vereceği konusunda kritik olduğunu ve AB liderlerinin hangi yönü takip edeceklerine karar vermeleri gerektiğini” söylediğini iletti.

Her şeyin AB liderleri tarafından önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan toplantıda değerlendirileceğini kaydeden gazete, Rum kesiminin, egemenlik haklarıyla ilgili kararların destek belirtilmesinin ötesine geçmesini istediğini yazdı.

Şu ana kadar belirtilen desteğin, Türkiye’yi gerilimin yatıştırılmasına dair hareketlere teşvik edecek şekilde olmadığını da öne süren gazete, bunun tam aksine, Türkiye’nin, Rum kesiminin ortaklarının şu ana kadarki tutumundan ötürü, sessiz bir tolerans var olduğunu düşündüğünü savundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le dün telefonda görüşmesinden önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüştüğünü kaydeden gazete, Erdoğan’ın görüşmede “bölgedeki Türk taleplerinin sona ermesinin gündemde olmadığını” söylediğini iletti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le telefonda görüştüğünü kaydeden gazete, Rum Başkanlık Sarayının görüşme konusunda yalnızca “Merkel ile Conte’nin Güney Kıbrıs’a destek belirttiklerini ifade ettiğini” aktardı.

Gazete iç sayfadan “Yalnızca Destek Yetmez - Başkan Anastasiadis Merkel ve Conte İle Görüşmelerinden Memnun” başlıklarıyla yer verdiği haberinde ise, “Merkel ile Conte’nin Türk provokasyonlarıyla ilgili olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik haklarına tam destek belirttiklerini” ileri sürdü.

Ancak bunun Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi için tek başına yeterli olmadığının, Rum kesimi ve Atina tarafından kabul edildiğini ifade eden gazete, Almanya’nın, diyaloğun başlaması için minimum bir anlaşmaya varılacağını umarak, tüm müdahil taraflarla temaslarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos, dün yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 24 Eylül’de yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısı ışığında Almanya Başbakanı Merkel ve İtalya Başbakanı Conte’yle görüş alışverişinde bulunduğunu ve “AB’nin etkili bir şekilde Türkiye’nin gerek Kıbrıs MEB’indeki yasadışı faaliyetlerinin, gerek de kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasına dair tehditlerinin sona ermesine katkıda bulunması için sürekli temas içerisinde olacakları konusunda hem fikir olduklarını” iddia etti.

Papadopulos “gerek Almanya Başbakanı Merkel, gerek de İtalya Başbakanının, Kıbrıs MEB’indeki Türk provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri aynı zamanda Maraş’la ilgili tehditler konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına tam destek ifade ettiklerini” öne sürdü.

ALMANYA BÜYÜKELÇİSİNDEN AB ELÇİLERİNE YEMEK

Öte yandan gazete, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp'in AB’nin Kıbrıs’taki büyükelçilerini bir çalışma yemeğine davet ettiğini ve buna Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de çağrıldığını yazdı.

Gazete Hristodulidis’in yemekte büyükelçileri Rum kesiminin Avrupa Konseyi ışığındaki tezleri ve Doğu Akdeniz’deki durum konusunda bilgilendirdiğini ekledi.

(İY/HA)