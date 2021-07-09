Pera Pedi yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı

Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, Limasol’a bağlı “Pera Pedi” bölgesinde başlayan ve 9 hava, 25 kara yangın söndürme aracıyla müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını duyurdular.
Yangının, bölgedeki bir yazlıkta yapılan tamirat işleri sırasında çıktığı ve bölgeye yayıldığı belirtiliyor.
09 Temmuz 2021 Cuma 13:08
Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, Limasol’a bağlı “Pera Pedi” bölgesinde başlayan ve 9 hava, 25 kara yangın söndürme aracıyla müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını duyurdular.
Son Güncelleme: 09.07.2021 13:20