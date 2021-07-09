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Pera Pedi yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı

Limasol’a bağlı “Pera Pedi” bölgesinde ormanlık alanda bu sabah saat 10.15’te yangın çıktı.

09 Temmuz 2021 Cuma 13:08
Pera Pedi yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı

Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, Limasol’a bağlı “Pera Pedi” bölgesinde başlayan ve 9 hava, 25 kara yangın söndürme aracıyla müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını duyurdular.

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Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Yangının, bölgedeki bir yazlıkta yapılan tamirat işleri sırasında çıktığı ve bölgeye yayıldığı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 09.07.2021 13:20
Anahtar Kelimeler:
Pera Pedi Yangın
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