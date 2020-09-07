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Patlayıcı Tasarrufundan Tutuklama

Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.):  Rum polisi Lefkoşa’nın Rum kesiminde sakin 24 yaşındaki bir Rumu patlayıcı madde ve tütün tasarrufundan tutukladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 12:14
Patlayıcı Tasarrufundan Tutuklama
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Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.):  Rum polisi Lefkoşa’nın Rum kesiminde sakin 24 yaşındaki bir Rumu patlayıcı madde ve tütün tasarrufundan tutukladı.
Alithia’nın haberine göre, Rum polisi cumartesi günü, adı verilmeyen kişinin tasarrufunda bulunan Lefkoşa’nın Rum kesimindeki 3 binaya eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 100 adet (25’lik 4 paket halinde)  maytap, 2 bin 500 adet çatapat, 5 kilo 850 gram tütün ve 6 bin Euro nakit para ele geçirildi. Söz konusu kişi hakkında nöbetçi mahkemeden 3 gün tutukluluk emri alındı. 

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(ŞA/ŞEB)

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