Pasikse Baf Başkanı Thanos Mihailidis’in İddiaları

Lefkoşa, 28 Temmuz 19 : Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Baf Başkanı Thanos Mihailidis, KKTC’ye yönelik turist akışının endişe verici olduğunu ileri sürdü.

Filelelftheros gazetesine açıklamalarda bulunan PASİKSE Baf Başkanı Thanos Mihailidis, Baf ve genel olarak Güney Kıbrıs’a yönelik turist akışında, geçtiğimiz iki yıla oranla azalma yaşanmasının sebebini, turistlerin KKTC’ye gitmesi olarak gösterdi.

Mihailidis, ellerindeki bilgiler ve verilerin, Güney Kıbrıs’ın yasal havalimanlarına ve özellikle Larnaka Havalimanı’na gelen turistlerin büyük bir bölümünün, tatil için doğrudan KKTC’ye gittiğini gösterdiğini belirtti.



Mihailidis bu eğilimdeki artışın kendilerini endişelendirdiğini de söyledi.(FK/HA)