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Paşiammo’daki Kazı Çalışmaları Eylül Ayında Başlayacak

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Paşiammo bölgesinde, 1963-64 yıllarında o dönemde askeri hastanenin bulunduğu alana yapılan saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin gömülü olduğuna inanılan noktalarda kazı yapılacağı belirtildi.  

Paşiammo’daki Kazı Çalışmaları Eylül Ayında Başlayacak

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Paşiammo bölgesinde, 1963-64 yıllarında o dönemde askeri hastanenin bulunduğu alana yapılan saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin gömülü olduğuna inanılan noktalarda kazı yapılacağı belirtildi.  

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:57
Paşiammo’daki Kazı Çalışmaları Eylül Ayında Başlayacak

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Paşiammo bölgesinde, 1963-64 yıllarında o dönemde askeri hastanenin bulunduğu alana yapılan saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin gömülü olduğuna inanılan noktalarda kazı yapılacağı belirtildi.  
Politis gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun konuyla alakalı açıklamasına dayanarak Dillirga bölgesine yapılan saldırılar sırasında ölenlerin bulunması için kazı çalışmalarının Eylül ayı içerisinde başlayacağını yazdı.
Habere göre Fotiu, bölgedeki kazı çalışmalarının planlanmasına ilişkin düzenlenen  toplantının ardından yaptığı açıklamada, 1964 Ağustos ayında ölenlerin gömülü olduğuna inanılan Paşiammo hastanesi ile iki ayrı noktanın bulunduğunu söyledi. 
Paşiammo’da, üç noktada yapılacak olan kazı çalışmalarının Eylül ayı içerisinde başlayacağını söyleyen Fotiu, kazı çalışmalarının Rum uzmanlar tarafından yürütüleceğini, DNA incelemelerinin ise Genetik Enstitüsü tarafından yapılacağını belirtti. 

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Fotiu, kazı çalışmalarının, Rum Yönetimi’nin Güney Kıbrıs’taki kazı planı ve kemik kalıntılarının teşhis edilmesi programı çerçevesinde yapılacağına da dikkati çekti. 
Fotiu, saldırıların yapıldığı zaman hastanede tedavi görenlerin tam sayısının bilinmediğini ifade derken, bu olayların kayıplar listesinde yer almadığını ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı programıyla ilgili de olmadığını belirtti.
Gazete eldeki bilgilerin Paşiammo hastanesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 (kişi) şeklinde olduğunu da yazdı.  

(FK/ŞEB)
 

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