Pasaport dosyası poliste

Rum kesiminde yatırım karşılığında verilen pasaportlar konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor.

Fileleftheros gazetesi “Pasaportlar İçin Baskı Yapıyorlar” başlıklı haberinde, EDEK partisinin Rum polisine belgeleri teslim ettiğini yazdı.

Vatandaşlıklarla ilgili bilgileri içeren belgelerin olduğu ve Rum Meclisinde de ele alınan dosyanın, EDEK partisinin inisiyatifiyle dünden bu yana Rum Polisinin elinde bulunduğunu kaydeden gazete, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un parti milletvekili Kostis Evstathiyu eşliğinde, ilgili belgelerin El Cezire’ye sızma kaynağı ve şeklinin belirlenmesi için, Rum Polisi Genel Müdürüne dün belgeleri teslim ettiğini belirtti.

Gazete, AKEL’in ise, konuyu Rum Meclisi İçişleri Komitesinin gündemine kaydettirerek, gündemde tuttuğuna işaret etti.

Vatandaşlıklar konusuyla ilgili olarak dün birkaç gelişme yaşandığını ve konunun siyasi boyutunun, hükümet ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığın ötesinde çeşitli boyutlar kazandığını ifade eden gazete, EDEK’in hareketinin, belgelerin El Cezire’ye sızması konusunda konuya yeni bir boyut kattığını belirtti.

Gazete, AKEL’in ise, konuya bakanlar kurulu üyelerinin müdahil olduğunda ısrar ederek, Rum Yönetimi Başkanlığına yönelik baskısını artırdığını kaydetti.

EDEK başkanı Marinos Sizopulos ise açıklamasında, belgelerin sayısına değinerek bunların birkaç bin sayfa olduğunu ve 2016 yılından bu yana yapılan vatandaşlıkların tümüyle alakalı olduğunu ifade etti.



Geriye kalan partilerin bilgi vermemeye mi karar verdiği ve EDEK’in buna karşı mı olduğuna dair bir soruya karşılık ise Sizopulos, nasıl faaliyette bulunacağını değerlendirmenin her partinin kendi meselesi olduğunu belirtti.Sizopulos, gerek bu sızıntının gerekse de iç cephedeki tartışmanın seviyesinin, Rum Yönetiminin yurt dışındaki güvenilirliği ve imajına ciddi şekilde zarar verdiğini düşündüklerini de söyledi.AKEL partisi de dün basın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, pasaportlarla ilgili tartışmanın, memleketin adı temizlendiği zaman sona ereceğini savundu.Gazete, DİKO partisinin de vatandaşlıklar konusunda Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’la anlaşmazlık yaşamayı sürdürdüğünü ekledi.Öte yandan Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Başsavcısının vatandaşlık konusunu inceleyecek olan komiteye 4 güçlü isim atadığını yazdı.Komitenin başkanı olarak yüksek mahkeme eski başkanı Miron Nikolatos’un atandığını kaydeden gazete, diğer üç üyeden birinin eski yüksek mahkeme yargıcı, diğerinin sayıştay başkanı yardımcısı, 4’üncü kişinin de mali-finans komiseri olduğunu belirtti.Gazete, Rum Sayıştay Başkanının ise kendi araştırmasını yapmak konusunda ısrarcı olduğunu ekledi.