banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1096
ALTIN
462.987
DOLAR
7.4645
STERLİN
9.8181
EURO
8.8203
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

Pasaport dosyası poliste

Rum kesiminde yatırım karşılığında verilen pasaportlar konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor.

08 Eylül 2020 Salı 11:47
Pasaport dosyası poliste
banner337
banner351

Rum kesiminde yatırım karşılığında verilen pasaportlar konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor.
Fileleftheros gazetesi “Pasaportlar İçin Baskı Yapıyorlar” başlıklı haberinde, EDEK partisinin Rum polisine belgeleri teslim ettiğini yazdı.
Vatandaşlıklarla ilgili bilgileri içeren belgelerin olduğu ve Rum Meclisinde de ele alınan dosyanın, EDEK partisinin inisiyatifiyle dünden bu yana Rum Polisinin elinde bulunduğunu kaydeden gazete, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un parti milletvekili Kostis Evstathiyu eşliğinde, ilgili belgelerin El Cezire’ye sızma kaynağı ve şeklinin belirlenmesi için, Rum Polisi Genel Müdürüne dün belgeleri teslim ettiğini belirtti.
Gazete, AKEL’in ise, konuyu Rum Meclisi İçişleri Komitesinin gündemine kaydettirerek, gündemde tuttuğuna işaret etti.
Vatandaşlıklar konusuyla ilgili olarak dün birkaç gelişme yaşandığını ve konunun siyasi boyutunun, hükümet ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığın ötesinde çeşitli boyutlar kazandığını ifade eden gazete, EDEK’in hareketinin, belgelerin El Cezire’ye sızması konusunda konuya yeni bir boyut kattığını belirtti.
Gazete, AKEL’in ise, konuya bakanlar kurulu üyelerinin müdahil olduğunda ısrar ederek, Rum Yönetimi Başkanlığına yönelik baskısını artırdığını kaydetti.
EDEK başkanı Marinos Sizopulos ise açıklamasında, belgelerin sayısına değinerek bunların birkaç bin sayfa olduğunu ve 2016 yılından bu yana yapılan vatandaşlıkların tümüyle alakalı olduğunu ifade etti.

banner341
Geriye kalan partilerin bilgi vermemeye mi karar verdiği ve EDEK’in buna karşı mı olduğuna dair bir soruya karşılık ise Sizopulos, nasıl faaliyette bulunacağını değerlendirmenin her partinin kendi meselesi olduğunu belirtti.
Sizopulos, gerek bu sızıntının gerekse de iç cephedeki tartışmanın seviyesinin, Rum Yönetiminin yurt dışındaki güvenilirliği ve imajına ciddi şekilde zarar verdiğini düşündüklerini de söyledi.
AKEL partisi de dün basın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, pasaportlarla ilgili tartışmanın, memleketin adı temizlendiği zaman sona ereceğini savundu.
Gazete, DİKO partisinin de vatandaşlıklar konusunda Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’la anlaşmazlık yaşamayı sürdürdüğünü ekledi.
Öte yandan Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Başsavcısının vatandaşlık konusunu inceleyecek olan komiteye 4 güçlü isim atadığını yazdı.
Komitenin başkanı olarak yüksek mahkeme eski başkanı Miron Nikolatos’un atandığını kaydeden gazete, diğer üç üyeden birinin eski yüksek mahkeme yargıcı, diğerinin sayıştay başkanı yardımcısı, 4’üncü kişinin de mali-finans komiseri olduğunu belirtti.
Gazete, Rum Sayıştay Başkanının ise kendi araştırmasını yapmak konusunda ısrarcı olduğunu ekledi.
 

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2020 12:15
Anahtar Kelimeler:
Pasaport DosyasıRum Kesimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz Konusunda Uluslararası Konferans Girişimi
Doğu Akdeniz Konusunda Uluslararası Konferans Girişimi
Rum Yönetimi’nde Mülteci Alarmı
Rum Yönetimi’nde Mülteci Alarmı
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’ta
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Güney Kıbrıs’ta
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bu Sabah Anastasiadis Tarafından Kabul Edildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bu Sabah Anastasiadis Tarafından Kabul Edildi
Doğu Akdeniz Konusunda Uluslararası Konferans Girişimi
Doğu Akdeniz Konusunda Uluslararası Konferans Girişimi
Rum Yönetimi’nde Mülteci Alarmı
Rum Yönetimi’nde Mülteci Alarmı
Güney Kıbrıs’ta Kovid-19’dan bir kişi hayatını kaybetti, bir yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta Kovid-19’dan bir kişi hayatını kaybetti, bir yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs Ve Birleşik Krallık’tan Ortak Arama Kurtarma Tatbikatı
Güney Kıbrıs Ve Birleşik Krallık’tan Ortak Arama Kurtarma Tatbikatı
Patlayıcı Tasarrufundan Tutuklama
Patlayıcı Tasarrufundan Tutuklama
“AB Üyeliğinin Kıbrıs Vatandaşlığına Kattığı Değerle Vurgun”
“AB Üyeliğinin Kıbrıs Vatandaşlığına Kattığı Değerle Vurgun”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim