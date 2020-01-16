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Partilerden Rum-Yunan politikasına eleştiriler

Rum tarafındaki muhalefet partilerinin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın icra ettiği dış politikanın sonuçlarını, özellikle de Yunanistan’ın Berlin konferansında yer almamasını eleştirdikleri belirtildi.

Partilerden Rum-Yunan politikasına eleştiriler

Rum tarafındaki muhalefet partilerinin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın icra ettiği dış politikanın sonuçlarını, özellikle de Yunanistan’ın Berlin konferansında yer almamasını eleştirdikleri belirtildi.

16 Ocak 2020 Perşembe 09:58
Partilerden Rum-Yunan politikasına eleştiriler

Bununla birlikte, iktidar partisi DİSİ’nin ise bu meseleyle ilgili olarak daha ölçülü bir tezi bulunduğunu yazan Politis gazetesi, DİSİ adına konuşan Haralambos Stavridis’in, toplantıya katılımını haklı olarak talep ettiğini, bununla birlikte katılmamasının ise illaki yıkıcı bir gelişme olmadığına işaret etti.
Stavridis, bu gelişmenin Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, kendilerinin dışlanmış olduğunu düşünmeleri gerektiği anlamına gelmediğini, çünkü Türkiye’nin bu toplantıya, Libya’daki problemin parçası olduğundan ötürü katılacağını da belirtti.
Stavridis, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın demokratik devletlerin daha gelişmiş birliğinin bir parçası olduğunu ve Berlin’de barışçıl bir çözümü desteklediklerini de ekledi.

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Gazeteye göre AKEL partisi ise açıklamasında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan hükümetlerinin çoğunlukla dış politikada hem izlenimler yaratılması, hem de iletişim oyunları meydana getirilmesiyle meşgul olduklarını düşündüğünü belirtti.
AKEL adına açıklama yapan Hristos Hristofidis, Yunanistan’ın Berlin toplantısında yer almamasını çok ciddi bir konu olarak nitelendirdiği açıklamasında, kendilerini tedirgin etmesi gereken şeyin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ı değil de, Türkiye, Güney Avrupa ve Doğu Akdeniz ülkelerini toplantıya davet etmeyi tercih eden ortaklarının tavrı olduğuna işaret etti.
Ekologlar Hareketi de açıklamasında konuyla ilgili endişe belirtirken, Dayanışma Hareketi de Rum-Yunan diplomasisine eleştiriler yönelttiği bir açıklamada bulundu.
 

Son Güncelleme: 16.01.2020 13:04
Anahtar Kelimeler:
Rum-Yunan Politikasına Eleştiriler
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