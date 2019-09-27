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Partilerden Anastasiadis’in  konuşmasına ilk tepkiler

Rum basını, siyasi partilerden gelen ilk tepkileri de aktardı.

Partilerden Anastasiadis’in  konuşmasına ilk tepkiler

Rum basını, siyasi partilerden gelen ilk tepkileri de aktardı.

27 Eylül 2019 Cuma 07:39
Partilerden Anastasiadis’in  konuşmasına ilk tepkiler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM’nin 74’üncü Genel Kurulu çerçevesinde dün yaptığı konuşmaya geniş yer veren Rum basını, siyasi partilerden gelen ilk tepkileri de aktardı.
Haravgi “AKEL: BM Genel Sekreteri İle Bugünkü Görüşme Kritik… ‘Başkan Konuşmasında Söylediklerini Pratiğe Döksün”  başlıklı haberinde AKEL’in, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Genel Sekreter Antonio Guterres’le bugün yerel (Kıbrıs) saatle 15.30’da yapacağı görüşmeyi “kritik” diye nitelediğine dikkat çekti.
Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada; Anastasiadis’in, etkin katılım ve Bakanlar Kurulu’nda bir olumlu oy ile ilgili yakınlaşmaya bağlı olduğunu açıkça ortaya koyması, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da “düşük politika organlarında kararların tamamında değil sadece bir kısmında olumlu oy olacağını öngören yakınlaşmaya geri dönmesi gerektiği” öne sürüldü.
Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa dair dünkü konuşmasının önemli olduğunu belirten AKEL “ancak Kıbrıs Rum tarafının itibarını ve özlü müzakereleri yeniden başlatma çabasının geleceğini belirleyecek olan, Başkan Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri ile görüşmesinden başlamak üzere göstermesi gereken devamlılık ve tutarlılıktır. Başkan’ın konuşmasında söylediklerini pratiğe dökmesini diliyor ve umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“REFERANS ŞARTLARININ BU İÇERİĞİYLE KABUL EDİLMESİ KONFEDERASYONA GÖTÜRÜR”
Alithia DİKO’nun, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda söylediklerini, konfederasyonu kabul etmesi olarak yorumladığını, konuşmanın DİSİ ve AKEL’i memnun ettiğini yazdı.
Habere göre DİKO tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Referans Şartlarının Başkan Anastasiadis tarafından bu içeriğiyle resmen kabul edilmesi kötü çözüme, konfederal çözüme, Türk politikasının değişmez politikası olan konfederasyon çözümüne götürür. Başkan’ın, müzakerelerin yeniden başlamasına şartlar koşmasını doğru buluyoruz. Başkan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki Türk kanunsuzluklarına, Maraş’ın iskana açılması tehditlerine ve genel Türk saldırganlığına vurguları ve Türk Cumhurbaşkanı’na Garantiler ve sözde siyasi eşitlik konularında verdiği cevap doğru çerçevededir.” 

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“KABUL ETTİĞİ PROSEDÜR ASLINDA BİR ÇIKMAZI DAHA GÜNDEME GETİRECEK”

EDEK, “Başkan Anastasiadis’in konuşmasında, Kıbrıs sorununun doğası konusuna, Türkiye’nin MEB’imizdeki ve işgal altındaki Maraş’taki meydan okuma faaliyetlerine ve tehdit altında yapıcı diyalog yapılamayacağı vurgusunda doğru atıflar vardı. Ancak Başkan’ın Kıbrıs sorununun çözümü için kabul ettiği prosedür, aslında, bir çıkmazı daha gündeme getirecek”  ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin, iki bölgeli iki toplumlu federasyonu gündeme getirmeyi hedefleyen Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması çabalarına “tam bağlılığını ve iradesini tekrar ettiği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kapalı Maraş’taki tavrını  Güvenlik Konseyi önünde gündeme getirdiği görüşünü ortaya koyan DİSİ “Genel Sekreter’in gerek Başkan Nikos Anastasiadis gerek Mustafa Akıncı ile yapacağı baş başa görüşmeler ile diyaloğun yeniden başlama yolunun açılmasını dileriz” ifadesine yer verdi. 
Gazeteler, kullandıkları başlık ve spotlarda, Anastasiadis’in BM Genel Kurul kürsüsündeki  konuşmanın şu öğelerini öne çıkardı:
Politis “İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyona Net Atıf… Anastasiadis’in Siyasi Eşitliğe Uzlaşıcı Yaklaşımı… Başkan Anastasiadis Siyasi  Eşitlik Konusunda Daha Ilımlı Söylem Kullandı, Referans Şartlarıyla İlgili Ortaya Koyduğu Noktalar Sayın Lute’un Yazdığı İlk Metne Gönderme Yapıyor... Talepleri  Kıbrıs MEB’inin Yüzde 44’ündeki Menfaatiyle Sınırlıyken Türkiye Kimin Haklarını Koruyor” ve “Kıbrıs Türk Tarafına Değil, Erdoğan’a Eleştiri”
Alithia (manşet) “Uluslararası Toplum Önünde Anastasiadis’ten Netlik Kazandırma…   Başkan Anastaiadis BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs Sorununa İki Bölgeli İki Toplumlu Siyasi Eşitliği Olan Federasyon Çözümü İçin Müzakerelerin Crans Montana’da Kaldığı Yerden Yeniden Başlaması Çabalarına Tam Bağlılığını ve İradesini Vurguladı” ve (iç sayfasında) “Başkan Anastasiadis’ten BM Genel Kurulu Kürsüsünden Netleştirme: İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon Çözümüne Dair Referans Şartları İçin Hazır” 
Haravgi “Başkan İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon Arayışına ‘Bağlı’… 9 Ağustos Karşılıklı Anlayışı BM Genel Sekreteri’nin Çağrısına Cevap” 
Fileleftheros “Erdoğan’a ve Diğerlerine Cevap… Anastasiadis’in Türkiye’ye, Akıncı’ya ve İç Cepheye Yönelen Konuşması… Diyaloğa Hazır Ama Şantajları Reddediyor.”  
 

Son Güncelleme: 27.09.2019 10:50
Anahtar Kelimeler:
Rum Partiler Anastasiadis
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