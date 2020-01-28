banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119630
ALTIN
301.902
DOLAR
5.9421
STERLİN
7.7425
EURO
6.5482
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Partiler, Unfıcyp Karar Taslağı Konusunda Endişeli

Lefkoşa, 28 Ocak 2020 : Bazı Rum siyasi partilerin, UNFICYP karar taslağı konusunda endişelerini ortaya koydukları ve Rum hükümetini yeni oldubittiler konusunda uyardıkları haber verildi.

Partiler, Unfıcyp Karar Taslağı Konusunda Endişeli

Lefkoşa, 28 Ocak 2020 : Bazı Rum siyasi partilerin, UNFICYP karar taslağı konusunda endişelerini ortaya koydukları ve Rum hükümetini yeni oldubittiler konusunda uyardıkları haber verildi.

28 Ocak 2020 Salı 10:20
Partiler, Unfıcyp Karar Taslağı Konusunda Endişeli

Lefkoşa, 28 Ocak 2020 : Bazı Rum siyasi partilerin, UNFICYP karar taslağı konusunda endişelerini ortaya koydukları ve Rum hükümetini yeni oldubittiler konusunda uyardıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, DIKO, “işgalin, iki varlığın var olmasına ilişkin de facto bir duruma dönüşmekte olduğu” iddiasında bulundu.

DİKO açıklamasında ayrıca “UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin İngiltere tarafından hazırlanan karar taslağının, işgali, BM’nin katılımı olmadan, kendi aralarında doğrudan temaslar yapacak iki varlığın var olmasına ilişkin de facto bir duruma dönüştürmeye çalıştığı” iddiasında bulundu.

banner317
Karar taslağının maddelerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin düzeyinin aşamalı olarak düşürülmesine, KKTC’nin düzeyinin ise aşamalı olarak yükseltilmesine gönderme yaptığını ileri süren DİKO, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu gelişmeyle alakalı sorumluluğunun büyük olduğunu da savundu.

Rum Vatandaşlar İttifakı ise açıklamasında, İngiltere’nin bir kez daha arka taraftan ulusal çıkarlarını ve ulusal davalarını baltaladığını ileri sürdü.

Rum Meclisi ve EDEK eski başkanı Yannakis Omiru da açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFIYCP’le ilgili şekillenme aşamasında olan karar taslağı konusunda Rum hükümetine çağrıda bulunarak, hükümeti karar taslağında yapılmaya çalışılan çarpıtmanın önlenmesi için yoğun ve etkili bir şekilde çalışmaya çağırdı.

(İY/HÖ)                         

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’a Giden Kaçak Mülteci Oranında Yüzde 325 Oranında Artış Kaydedildi
Güney Kıbrıs’a Giden Kaçak Mülteci Oranında Yüzde 325 Oranında Artış Kaydedildi
Yabancı Uyruklu Mahkum Cezaevinde Öldü
Yabancı Uyruklu Mahkum Cezaevinde Öldü
Rum Futbolunda Şike İddiaları Büyüyor
Rum Futbolunda Şike İddiaları Büyüyor
Larnaka’da Bıçaklı Fırın Soygunu
Larnaka’da Bıçaklı Fırın Soygunu
Mackenzie’deki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili formül aranıyor
Mackenzie’deki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili formül aranıyor
KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Kıbrıslı Rumlara destek mesajı
KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Kıbrıslı Rumlara destek mesajı
Güney Kıbrıs’ın mültecilerle ilgili politikası değişiyor
Güney Kıbrıs’ın mültecilerle ilgili politikası değişiyor
Grivas’ı andılar
Grivas’ı andılar
AKEL eleştirilerini sürdürüyor
AKEL eleştirilerini sürdürüyor
UNFICYP raporunun içeriği
UNFICYP raporunun içeriği

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim