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Parayudakis: "Kıbrıs’ı kurtarabiliriz”

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı emekli General Manusos Parayudakis “Kıbrıs’ı kurtarabiliriz” diyerek, bunun için yapılması gerekenleri anlattı. 

Parayudakis: "Kıbrıs’ı kurtarabiliriz”

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı emekli General Manusos Parayudakis “Kıbrıs’ı kurtarabiliriz” diyerek, bunun için yapılması gerekenleri anlattı. 

16 Şubat 2020 Pazar 11:31
Parayudakis: "Kıbrıs’ı kurtarabiliriz”

Fileleftheros’a göre Rum-Yunan “Ortak Savunma Sahası Doktrini”nin yürürlükte olduğu dönemde Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin en üst makamında bulunan Parayudakis “Özgür Kıbrıs Mücadelesini Savunma Koordinasyon Komitesi” tarafından Atina’da düzenlenen “Kıbrıs Tehlikede” konulu etkinlikte konuşma yaptı.
Parayudakis, Kıbrıs’ı kurtarmak için “alttan alma ve teslimiyetçilik” politikasının bir yana bırakılması, hukuk silahı ve gücü kullanarak direnişçi ve talepkâr politika izlemeleri gerektiğini savundu. Kıbrıs sorununun toplumlararası anlaşmazlık zemininden çıkartılıp, yeniden “istila ve işgal” zeminine oturtulması gerektiğini kaydeden Parayudakis, Kıbrıs sorununda Türk şartları ile çözümün reddedilmesi gerektiğini öne sürdü.

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Parayudakis, Rum-Yunan “Ortak Savunma Sahası Doktrini”nin yeniden canlandırılmasıyla iki ülke arasında sıkı askerî işbirliğine gidilmesi, Yunanistan ile birlikte Ulusal Güvenlik Stratejisi oluşturulması ve Ulusal Güvenlik Konseyi kurulması gerektiğini söyledi.
Rum tarafındaki Savunma Kalkanı Fonu’nun bütün gelirlerinin savunmaya harcanması, RMMO imkânlarının ve silah sistemlerinin acilen modernize edilmesi,  hava- kara - denizdeki kritik eksiklerin süper modern silah ve imkanlarla giderilmesi gerektiğini söyleyen Parayudakis, Rum yönetiminin edinmesi gereken silahları sıralarken “F-16, F-35 ve gerekli görülen diğer teçhizat” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 16.02.2020 15:55
Anahtar Kelimeler:
Manusos Parayudakis
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