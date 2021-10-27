banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü
Faiz oranları düştü
Bafra'da feci kaza
Ölümlü trafik kazası
Akaryakıt ve tüp gaza yapılacak artışlar belirlendi
Yeni zamlar kapıda!
UBP'de kurultay heyecanı
UBP'de kurultay heyecanı
banner376

Para Pedi’de 200’den fazla hintkeneviri bitkisi ele geçirildi

62 yaşındaki kişi bulunanların “şahsi şeyler” olduğunu söyledi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 10:00
Para Pedi’de 200’den fazla hintkeneviri bitkisi ele geçirildi

Para Pedi’de iki eski binada büyük miktarda hintkeneviri yetiştiren iki arkadaş bakım yaparken suçüstü yakalandı. Binalarda 200’den fazla hintkeneviri fidanı ve henüz hesaplanamayan miktarda kurutulmuş hintkeneviri bulundu. 62 yaşındaki kişi bulunanların “şahsi şeyler” olduğunu söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Narkotik Şube ekiplerinin pazartesi gecesi bastığı binalarda iki arkadaşı, hintkeneviri bitkilerinin bakımını yaparken yakaladı. Binalarda plastik saksılara dikilmiş 200’den fazla hintkeneviri fidesi, miktarı henüz hesap edilemeyen kurutulmuş hintkeneviri bitkisi, bir miktar fide kalıntısı ve bu bitkiyi yetiştirmek için gerekli bütün gereçler bulundu.

banner341
Yakalananlardan 61 yaşındaki kişi, hintkenevirlerinin kendisine ait olduğunu, 62 yaşındaki ise fidanların bakımı için arkadaşına yardım etmek üzere binaya gittiğini söyledi. Arkadaşına yardım ettiğini söyleyen kişinin evinde, 10 gram hintkeneviri ve bir spatula bulundu. Olayla ilgili kendisiyle birlikte tutuklanan eşi, aleyhine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

İki arkadaş dün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 62 yaşındaki Rum binalarda bulunanların “şahsi şeyler” olduğunu söyledi. Polisin varsayımlar üzerinden hareket ettiğini çünkü bulunanlarda laboratuvar incelemesi yapılmadığını da ekledi.

Polis, bulunanlar arasında kurumuş bitki gövdeleri de olduğu için ikilinin daha önce ürettiklerini piyasaya sürdüğüne ve binalarda bulunanların,  yetiştirilmekte olan sonraki parti ürün olduğuna inanıyor.

banner360
Son Güncelleme: 27.10.2021 10:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usülsüz verilen "altın pasaportlar" inceleniyor
Usülsüz verilen "altın pasaportlar" inceleniyor
Nuris: "Babaları Kıbrıslı Türk olan çocuklara vatandaşlık verilebilir"
Nuris: "Babaları Kıbrıslı Türk olan çocuklara vatandaşlık verilebilir"
Yeni İngiltere Dışişleri Bakanı’nın ilk Kıbrıs açıklaması
Yeni İngiltere Dışişleri Bakanı’nın ilk Kıbrıs açıklaması
Güney Kıbrıs’ta 162 yeni koronavirüs vakası saptandı
Güney Kıbrıs’ta 162 yeni koronavirüs vakası saptandı
Güney'de bugün 166 Covid 19 vakası
Güney'de bugün 166 Covid 19 vakası
Mısır, Güney Kıbrıs’la çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşmasını onayladı
Mısır, Güney Kıbrıs’la çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşmasını onayladı
Limasol polisi çalıntı 3 aracı da buldu
Limasol polisi çalıntı 3 aracı da buldu
Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak
Mağusa suriçindeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak
Anastasiadis, Selanik’e gidiyor
Anastasiadis, Selanik’e gidiyor
Rum tarafı Guterres'den temsilci atanması konusunda açıklama bekliyor
Rum tarafı Guterres'den temsilci atanması konusunda açıklama bekliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim