Para Pedi’de 200’den fazla hintkeneviri bitkisi ele geçirildi

Para Pedi’de iki eski binada büyük miktarda hintkeneviri yetiştiren iki arkadaş bakım yaparken suçüstü yakalandı. Binalarda 200’den fazla hintkeneviri fidanı ve henüz hesaplanamayan miktarda kurutulmuş hintkeneviri bulundu. 62 yaşındaki kişi bulunanların “şahsi şeyler” olduğunu söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Narkotik Şube ekiplerinin pazartesi gecesi bastığı binalarda iki arkadaşı, hintkeneviri bitkilerinin bakımını yaparken yakaladı. Binalarda plastik saksılara dikilmiş 200’den fazla hintkeneviri fidesi, miktarı henüz hesap edilemeyen kurutulmuş hintkeneviri bitkisi, bir miktar fide kalıntısı ve bu bitkiyi yetiştirmek için gerekli bütün gereçler bulundu.

Yakalananlardan 61 yaşındaki kişi, hintkenevirlerinin kendisine ait olduğunu, 62 yaşındaki ise fidanların bakımı için arkadaşına yardım etmek üzere binaya gittiğini söyledi. Arkadaşına yardım ettiğini söyleyen kişinin evinde, 10 gram hintkeneviri ve bir spatula bulundu. Olayla ilgili kendisiyle birlikte tutuklanan eşi, aleyhine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

İki arkadaş dün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 62 yaşındaki Rum binalarda bulunanların “şahsi şeyler” olduğunu söyledi. Polisin varsayımlar üzerinden hareket ettiğini çünkü bulunanlarda laboratuvar incelemesi yapılmadığını da ekledi.

Polis, bulunanlar arasında kurumuş bitki gövdeleri de olduğu için ikilinin daha önce ürettiklerini piyasaya sürdüğüne ve binalarda bulunanların, yetiştirilmekte olan sonraki parti ürün olduğuna inanıyor.