Papazlar Karantinada…

KİTİU METROPOLİTLİĞİNDEKİ İKİ ÇALIŞANIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Lefkoşa, 17 Eylül 20 : Kitiu Metropolitliğinde çalışan 2 kişinin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 kişinin, 14 günlük ev karantinasına alındığını yazdı.

Habere göre, çalışan 2 kişinin pozitif çıkması nedeniyle diğer çalışanlara da test yapılırken bu testler negatif çıktı.

Gazete Kitiu Metropoliti Nektarios’un, çalışanlardan biriyle temas etmesi nedeniyle test yaptırdığını, testinin negatif çıkmasına rağmen, kendi kendini karantinaya aldığını, ileriki günlerde yeniden test yapacağını yazdı.

Habere göre Kitiu Metropoliti Nektarios, Tamasu ve Orini Metropoliti İsaia ile de temas etmesi üzerine, Tamasu ve Orini Metropoliti de test sonuçlarını beklerken kendini karantinaya aldı.

13 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİ OKULDA BAYILDI

Alithia gazetesi, Baf’taki Apostolos Pavlu Ortaokulunda öğrenim gören 13 yaşındaki kız öğrencinin teneffüs saati bayıldığı ve bunun maske kullanımından dolayı olmadığı yönünde açıklama yapıldığını yazdı.

Gazete dün meydana gelen olayda 13 yaşındaki öğrencinin, teneffüs sırasında, fenalık geçirerek yere düştüğü, yaralanması sonrasında ise Baf Genel Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldığını belirtti.

Habere göre Baf Orta Eğitim Müfettişi Zoi Polidoru, konu hakkında yaptığı açıklamada hastane yetkilileriyle görüştüğünü ve bayılmanın maske kullanımından kaynaklanmadığı teyidinde bulunduklarını ifade etti.

Polidoru, 13 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ayrıca düştüğü sırada maske takmadığını da belirtti.

(FK/HÖ)