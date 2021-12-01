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Papa’nın Güney Kıbrıs ziyareti yarın başlıyor

Güney Kıbrıs, “dünya çapında 1 milyar 400 milyon inananın dikkatlerini –siyasi açıdan da- üzerine çekme beklentisiyle” Roma Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’i devlet başkanı olarak karşılamaya hazırlanıyor.

01 Aralık 2021 Çarşamba 11:00
Papa’nın Güney Kıbrıs ziyareti yarın başlıyor

Papa Francis’in yarın (2 Aralık Perşembe) saat 15.30’da Larnaka Havaalanı’na ulaşması ile başlayacak 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretinde, güvenliğini sağlamak için 567 Rum polis memuru ve uçar imkânlar dışında, Vatikan ile istişare içerisinde, beraberinde Ada’ya gelecek 100 kişiden oluşan Papa’nın İsviçreli muhafız grubu çalışacak.

Alithia, “Kıbrıs 1.4 Milyar İnananla Papa’yı Karşılamaya Hazır… Yollar ve GSP Stadı Kapanıyor” başlıklı haberinde Papa’nın kullanacağı bütün güzergâhlar, kalacağı otel ve çevresi ile cuma günü saat 10.00’da ayin düzenleyeceği GSP stadında bugün itibarıyla kuş uçurtulmadığını, güvenlik kameralarıyla izlenecek olan stada gireceklerin sıkı güvenlik kontrolünden geçirileceğini yazdı.

GSP stadının, cuma günkü ayine hazırlanması çalışmalarının devam ettiğini, 7 bin inanan ve bin kişilik protokolün katılacağı ayini Papa’nın beraberindeki 77 ve akreditasyon alacak 200’ün üzerinde gazeteci tarafından dünya çapındaki 1.4 milyar inanana aktarılacağı, Papa’yı görmek isteyen başka ülkelerden kişilerin Güney’e akışının da devam ettiği kaydedildi.

Papa’nın 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretinin 500 bin Euro’ya mal olacağını ancak masrafın bir kısmını Vatikan’ın karşılayacağını yazan gazeteye göre Rum yönetimi, Papa’nın ziyaretinin getireceği artıları, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileşme perspektifini (Eğlence’de Vatkan büyükelçiliği inşası için arazi kiralanmasına dikkat çekildi) masrafından daha çok önemsiyor.

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Papa Güney Kıbrıs’taki temaslarının zirve noktasını Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum devlet yetkilileriyle görüşmeleri oluşturacak. Öncesinde, din adamları, inananlar, kilise dernek ve örgütlerinin yetkilileriyle görüşecek.

Cuma sabahı Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve Sen Sinod Meclisi ile görüşecek olan Papa büyük ayin için GSP’ye geçecek. Papa Francis Timiu Stavru kilisesinde mülteciler ile birlikte ayin düzenleyecek ve cumartesi sabahı heyeti ile birlikte Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.

Gazete daha önce Papa’nın, Güney Kıbrıs’tan ayrılırken beraberinde 50 de mülteci götüreceği bilgisi bulunmasına rağmen, götüreceği mültecilerin seçilme prosedürü ve kriterleri konusunda yeni bir gelişme olmadığını, Rum makamlarının bu konuda istişarelerini sürdürdüğünü yazdı.

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Son Güncelleme: 01.12.2021 12:37
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