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Papadopulos: “Anastasiadis’in politikası başarısız”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Türkiye’nin bugüne kadarki eylemleri için yeterli bir bedel ödemediğini, bu yüzden de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in politikalarının başarısız olduğunu söyledi.

Papadopulos: “Anastasiadis’in politikası başarısız”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Türkiye’nin bugüne kadarki eylemleri için yeterli bir bedel ödemediğini, bu yüzden de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in politikalarının başarısız olduğunu söyledi.

01 Eylül 2019 Pazar 08:35
Papadopulos: “Anastasiadis’in politikası başarısız”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Türkiye’nin bugüne kadarki eylemleri için yeterli bir bedel ödemediğini, bu yüzden de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in politikalarının başarısız olduğunu söyledi.

Politis gazetesinde yer alan söyleşisinde DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Türkiye’nin sergilediğini savunduğu “kışkırtıcı ve uzlaşmaz tutumdan” söz ederek, Türkiye’nin bu tutumu karşısında yeterli bir siyasi, ekonomik veya diplomatik bedel ödemediğini savundu.

Papadopulos, bu durum göz önüne alındığında Anastasiadis’in izlediği politikanın başarısız olduğunun görülebildiğini belirterek Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iyimser olmadığını da vurguladı.

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Kıbrıs sorununa, kendi deyişiyle “doğru, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunabilmesi için Türk tarafının önemli tavizler vermesi gerektiğini” iddia eden Papadopulos, Anastasiadis’in kendisiyle zıtlaşan taktikler ve politikalar izleyerek güvenilirliğini şüphe altına soktuğunu belirtti.

Papadopulos ayrıca, Kıbrıslı Türklerin, doğal gazın nimetlerinden yararlanmalarının tek yolunun Kıbrıs sorununa bulunacak doğru bir çözüm yoluyla olabileceğini iddia ederek, “Kıbrıslı Türklere karşı alerjisi olduğu” şeklindeki iddiaları da reddetti.

Papadopulos, “hiçbir insana karşı alerjisi olması gibi bir durumun olamayacağını” savunurken KKTC’ye hiç geçmemesinin sebebinin ise “kendi ülkesinde dolaşabilmek adına pasaport veya kimlik göstermek istememesi olduğunu” söyledi.

Papadopulos söyleşisinin devamında AKEL’le ilişkilerine ve ekonomik konulara değindi.

Son Güncelleme: 01.09.2019 12:01
Anahtar Kelimeler:
DİKO BaşkanıNikolas Papadopulos
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