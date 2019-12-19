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Papadakis’ten Komisyon’a Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşla İlgili Soru

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Dimitris Papadakis’in, Avrupa Komisyonu’na Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili soru yönelttiği bildirildi.

Papadakis’ten Komisyon’a Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşla İlgili Soru

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Dimitris Papadakis’in, Avrupa Komisyonu’na Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili soru yönelttiği bildirildi.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:41
Papadakis’ten Komisyon’a Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşla İlgili Soru

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Dimitris Papadakis’in, Avrupa Komisyonu’na Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili soru yönelttiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Papadakis’in “First Voyages” adlı şirketin Fransa’dan Kıbrıs’a tur düzenlediğini ve uçuşların da Ercan Havalimanı’na direkt uçuş şeklinde olduğunu belirterek, bu “yasadışı kampanyanın” sona erdirilebilmesine yönelik ne yapılabileceği sorusunu yönelttiğini yazdı.

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(GE/ÖK)
 

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