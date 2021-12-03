Papa, Güney Kıbrıs temaslarını sürdürüyor

Rum Haber kaynakları, Papa Francis’in şu saatlerde Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’la görüşmekte olduğunu, saat 10:00’da ise Güney Lefkoşa’daki stadyumda, 8 bin kişinin katılımıyla bir ayin gerçekleştireceğini belirttiler.

“Timiu Stavru” kilisesinde saat 16:00’da göçmenlerin katılacağı bir başka ayin de gerçekleştirecek olan Papa, yarın Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.

