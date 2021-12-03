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Papa, Güney Kıbrıs temaslarını sürdürüyor

Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis, Güney Kıbrıs temaslarını sürdürüyor.

03 Aralık 2021 Cuma 11:15
Papa, Güney Kıbrıs temaslarını sürdürüyor

Rum Haber kaynakları, Papa Francis’in şu saatlerde Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’la görüşmekte olduğunu, saat 10:00’da ise Güney Lefkoşa’daki stadyumda, 8 bin kişinin katılımıyla bir ayin gerçekleştireceğini belirttiler. 
“Timiu Stavru” kilisesinde saat 16:00’da göçmenlerin katılacağı bir başka ayin de gerçekleştirecek olan Papa, yarın Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.

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Son Güncelleme: 03.12.2021 12:39
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