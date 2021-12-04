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Papa Francis, Kıbrıslı din adamlarıyla biraraya geldi

Papa Francis Din İşleri Başkanlığı'nın Güney Kıbrıs Temsilcisi, Hala Sultan İmamı Şakir Alemdar ile de görüştü..

04 Aralık 2021 Cumartesi 10:30
Papa Francis, Kıbrıslı din adamlarıyla biraraya geldi

Kıbrıs ziyaretini bugün tamamlayan Papa Francis, dün akşam aralarında Din İşleri Başkanlığı'nın Güney Kıbrıs Temsilcisi, Hala Sultan İmamı Şakir Alemdar’ın da bulunduğu Kıbrıslı din adamlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeyi, İsveç Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, sosyal medya hesabından fotoğraflarla duyurdu.

YUNANİSTAN’A GİTMEK ÜZERE AYRILDI

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Öte yandan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Güney Kıbrıs’taki temaslarını tamamlayarak bu sabah ayrıldı.

Rum haber kaynaklarına göre, Papa Francis için Larnaka Havalimanı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılımıyla saat 09.00’da uğurlama töreni düzenlendi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Aegean Havayolları’nın uçağına kadar Papa Francis’e eşlik etti.

Papa Francis ve beraberindeki heyet saat 09.30’dan sonra Ada’dan ayrılarak Yunanistan’a hareket etti.

Papa Francis dün temasları çerçevesinde Başpiskopos II.Hrisostomos ile görüşmüş ardından Güney Lefkoşa’daki GSP Stadyumunda 7 bin kişinin katıldığı ayin düzenlemişti.

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Son Güncelleme: 04.12.2021 12:38
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