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Pandemi Güney'i vurdu

Rum İstatistik Dairesi verileri, Eylül 2020’deki işsiz sayısının Eylül 2019’dakine oranla yüzde 81 arttığını gösterdi; Nisan ayı ve sonrasında işsiz kalan kişi sayısı 12 bin civarında.

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:19
Pandemi Güney'i vurdu
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Haravgi ve Alithia’ya göre dün basına açıklanan veriler, geçen yıl 16 bin 968 olan kayıtlı işsiz sayısının 30 bin 718’e (yüzde 81 artış), mevsimlik dalgalanma da katıldığında ise gerçek sayının 36 bin 452’ye ulaştığını gösteriyor. 
Kayıtlı işsizler listesindeki 11 bin 752 kişinin bu listeye, işlerini kaybettikleri Nisan ayı ve sonrasında dahil olduğuna dikkat çekildi, Eylül ayının sadece son 15 gününde işsiz listesine bin 22 yeni kayıt yapıldığı vurgulandı. Listedeki 18 bin 966 kişinin 6 aydan fazla süredir işsiz olan kişiler olduğuna işaret edildi. 
İstatistik Dairesi’nin ekonomiyle ilgili verileri ise, Ocak-Ağustos 2019 döneminde 620,8 milyon Euro açık veren kamu maliyesinin Ocak-Ağustos 2020 döneminde verdiği açığın pandemi nedeniyle 581,1 milyon Euro olduğunu gösteriyor.

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Gelirlerin geçen yıla göre 578,9 milyon Euro (yüzde -9,9) azalarak 5.241,1 milyon Euro’da kaldığı, harcamaların ise 623 milyon Euro (yüzde +12) artarak 5.822,2 milyon olduğu kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 07.10.2020 12:33
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs çalışma HayatıGüney Kıbrıs EkonomiGüney Kıbrıs Pandemi
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