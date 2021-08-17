Palmas: “Müzakerelerin iki devletli çözüm zemininde yeniden başlamasını kabul edemeyiz"

Politis gazetesinin haberine göre Palmas, sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam ile sözde “Belediye Başkan Yardımcısı” Kiriakos Kudunas tarafından “Omorfo’nun işgalinin 47’nci yıl dönümü nedeniyle” verilen muhtırayı kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda strateji değiştirdiğini ve iki devletli çözüm zemininde müzakere istediğini kaydetti.

Habere göre Palmas, BM Güvenlik Konseyi ile AB’nin, müzakere zemininin değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu ifade ederken, Türkiye’ye de bölgedeki yasa dışı faaliyetlerinin siyasi ve mali bedeli olacağına dair net mesaj verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazete, Hacıavraam’ın açıklamalarında ise, Türkiye’nin hukuk ilkelerini suiistimal ettiğini ve bu durumun devamı halinde, “Kıbrıs’ın kaybedileceğini” iddia ettiğini yazdı.

Maraş’taki son gelişmelerin statükoyu değiştirdiğini belirten Hacıavraam, önlerinde bulunan tüm olumsuz unsurlara rağmen müzakere sürecine girilirse, en azından “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni haklı çıkaracak ve tüm göçmenlerin yurtlarına geri dönmesini sağlayacak bir çözüm bulunabileceğini kaydetti.

Habere göre Hacıavraam, Palmas’tan muhtırayı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletmesini talep etti.

Haberde, Hacıavraam ile Kudunas’ın muhtırayı Güney Kıbrıs’taki ABD, Rusya, Fransa büyükelçilikleriyle İngiliz Yüksek Komiserliği’ne de verdiği ifade edildi.